La famiglia Basile investe nell’editoria: nasce FES-B Media BIG Holding entra nella società di Mario Ferraro e Salvatore Esposito

La famiglia Basile investe nell’editoria attraverso BIG (Basile Investment Group Holding), la holding familiare che sviluppa nuove iniziative imprenditoriali secondo un modello ispirato al family office. BIG entra nella società fondata da Mario Ferraro e Salvatore Esposito, società che assume la denominazione FES-B Media S.r.l. L’operazione apre una nuova fase di crescita e rientra nella strategia di diversificazione della famiglia Basile, il cui core business resta nelle costruzioni, nelle infrastrutture, nell’ingegneria e nella progettazione.

Il progetto nasce dall’incontro tra esperienza giornalistica, competenze manageriali e nuove risorse economiche. Il primo obiettivo è rafforzare Cronache del Sannio, testata che ha compiuto dieci anni di attività, investendo nella redazione, nei contenuti e negli strumenti digitali. A questa si affiancherà CampaniaNews.it, il cui ingresso nel gruppo è previsto attraverso un’operazione di acquisizione, nell’ambito del nuovo percorso imprenditoriale condiviso tra BIG Holding, Mario Ferraro e Salvatore Esposito. La testata sarà sviluppata per consolidare una presenza informativa nelle cinque province campane, mantenendo una propria identità giornalistica.

Lo sguardo è rivolto anche oltre i confini regionali. Entro ventiquattro mesi FES-B Media punta a lanciare una nuova iniziativa editoriale nazionale. Il piano comprende produzioni audiovisive, podcast, approfondimenti, format digitali ed eventi. La direzione di Cronache del Sannio e CampaniaNews.it, così come quella del futuro progetto nazionale, sarà affidata a Salvatore Esposito, per assicurare continuità di visione e di metodo nel percorso di sviluppo.

Cambierà anche la governance: al posto dell’amministratore unico, un Consiglio di Amministrazione di cinque membri presieduto da Rosaria Pisaniello, in rappresentanza della famiglia Basile. Ne faranno parte Pietro Cirillo e Lucia Rosella, per il gruppo Basile, insieme ai soci fondatori Mario Ferraro e Salvatore Esposito. Una scelta condivisa tra i soci, fondata sulla collegialità, sulla responsabilità del management e sulla programmazione di lungo periodo. Il CdA definirà strategie, investimenti e budget, nel rispetto dell’autonomia delle redazioni.

La società intende inoltre restare aperta a nuovi investitori e alla possibile partecipazione al capitale di professionisti e collaboratori, secondo le modalità statutarie, ispirandosi anche ai modelli societari anglosassoni. L’obiettivo è valorizzare competenze e merito, favorendo il coinvolgimento delle risorse umane e offrendo nuove opportunità di crescita ai giovani giornalisti.

«Credo profondamente in un’informazione libera, indipendente e autorevole. Il compito di un editore non è orientare le notizie, ma creare le condizioni affinché i giornalisti possano raccontare i fatti per ciò che sono, con libertà, rigore e spirito critico, anche nei confronti di chi investe nell’editoria», dichiara Flavian Basile, alla guida di BIG Holding.

«È con questo spirito che abbiamo deciso di entrare nel settore, nel solco del lavoro già svolto con passione e professionalità da Mario Ferraro e Salvatore Esposito attraverso Cronache del Sannio. Non entriamo per cambiare l’identità di ciò che hanno costruito, né per condizionare l’informazione, ma per rafforzarne le opportunità e accompagnarne la crescita. Non vogliamo sostituire una storia, ma contribuire a scriverne insieme il prossimo capitolo.

Ringrazio Mario e Salvatore per aver condiviso fin dal primo momento una visione imprenditoriale fondata su una governance collegiale, sull’apertura a nuovi investitori e sulla valorizzazione delle persone. È proprio questa sintonia, insieme all’ingresso di BIG Holding, che ci consente oggi di ampliare il progetto con CampaniaNews.it e guardare a una futura iniziativa editoriale nazionale.

Questa operazione rappresenta anche un nuovo capitolo nella strategia di investimento della nostra famiglia. Attraverso BIG Holding, ispirandoci al modello del family office, vogliamo diversificare e valorizzare il patrimonio imprenditoriale costruito negli anni, mantenendo al centro i valori e l’identità familiare, ma soprattutto investendo nelle persone e nella qualità del management.

Crediamo che una famiglia imprenditoriale debba saper mettere a disposizione capitali, esperienze e relazioni, affidandosi a professionisti capaci di trasformare una visione in risultati concreti. Non ci interessa soltanto acquisire partecipazioni societarie, ma investire in imprese con un’identità, un management credibile e un potenziale di crescita.

Il nostro core business resta quello delle costruzioni, delle infrastrutture e della progettazione, ma diversificare non significa allontanarsi dalle proprie origini: significa valorizzare ciò che si è costruito per creare nuove opportunità, soprattutto per i giovani e per le risorse del territorio.

Le nostre radici sono nel Sannio, ma le nostre ambizioni sono nazionali e internazionali. Crediamo che anche dalla provincia possano nascere imprese capaci di affermarsi ben oltre i propri confini. Investire nell’informazione significa investire nelle persone, nella libertà e nel futuro di una comunità», conclude Basile.

VIACOM S.r.l., società del gruppo Basile, sarà la concessionaria pubblicitaria esclusiva di FES-B Media e curerà lo sviluppo commerciale delle testate, con una netta distinzione tra raccolta pubblicitaria e attività giornalistica.

La sede principale resterà in Corso Garibaldi, nel centro storico di Benevento, confermando una scelta strategica già compiuta da Mario Ferraro e Salvatore Esposito, condivisa e valorizzata dalla famiglia Basile nel segno della continuità e del radicamento territoriale.

Nelle prossime settimane il nuovo gruppo editoriale sarà presentato ufficialmente a Napoli, con il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, dell’imprenditoria, dell’università e della società civile. Sarà l’occasione per illustrare il piano di investimenti e le prospettive di crescita, dal Sannio alla Campania fino al panorama nazionale.