Mensa scolastica: l'opposizione "altro che trionfi, solo disagi" "Garantire pasti è il minimo sindacale. Ora chiarire situazione centro cottura dopo il 30 novembre"

"A sentire i toni trionfalistici del sindaco Mastella e del consigliere Palladino, sembrerebbe che l’Amministrazione abbia compiuto un’impresa epocale: annunciare, a metà novembre — oltre due mesi dopo l’inizio della scuola — che forse tutti i bambini iscritti alla refezione potranno finalmente mangiare".

Così i consiglieri comunali di opposizione Francesco Farese, Giovanna Megna, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis che tornano all'attacco sulla questione della mensa scolastica.

"Parlare di risposta immediata e concreta - proseguono - e liquidare come ansie infondate le denunce dell’opposizione suona come una beffa. Centinaia di genitori beneventani sono stati costretti per settimane ai salti mortali, tra lavoro e campanelle per prendere i figli a pranzo e riaccompagnarli in classe, vista l'impossibilità persino di portare il pasto da casa.

I problemi non li ha inventati l’opposizione, ma una programmazione tardiva e approssimativa dell'Amministrazione, corsa ai ripari con atti d'urgenza a ottobre inoltrato. Ora si prova a svuotare le liste d'attesa con un'ammissione con riserva appesa a un filo.

La produzione dei pasti aggiuntivi presso il Conservatorio "Nicola Sala" è, infatti, provvisoria e cesserà il 31 dicembre 2026. La determina dirigenziale di ottobre subordina la prosecuzione del servizio alla presentazione, entro il 30 novembre, di un titolo definitivo per un centro cottura idoneo per l'intero appalto (o il perfezionamento dei titoli per l'ampliamento del centro di Beltiglio di Ceppaloni), pena la risoluzione di diritto del contratto dal 1° gennaio 2027.

Fino ad oggi non è stato comunicato se è stato acquisito il permesso di costruire per l'ampliamento del centro di Beltiglio. Né sono risolti i nodi legati all'eventuale allestimento del sito annunciato a Ponte Valentino. La situazione è talmente incerta che a Palazzo Mosti si starebbe valutando solo ora un "piano B" di emergenza a Capodimonte per evitare che da gennaio, venuta meno la cucina del Conservatorio, il servizio torni nuovamente nel caos.

A ciò si aggiungono i disservizi già segnalati dalle famiglie e costantemente monitorati dalla Commissione Mensa.

Invece di ironizzare su chi svolge il proprio ruolo di controllo nell'interesse della città, Mastella e Palladino chiedano scusa alle famiglie beneventane per i disagi. Chiariscano subito alla città cosa accadrà dopo il 30 novembre. Garantire la mensa non è una concessione magnanima, ma il minimo sindacale di un'amministrazione efficiente".

