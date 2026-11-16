Under 21, pari col Belgio (2-2): il primo gol è di Cherubini Il fantasista giallorosso ha giocato 55 minuti ed è andato in gol al minuto numero 25

55 minuti e un gol per Luigi Cherubini nell'amichevole numero due dell'Under 21 azzurra in questa sosta di campionato. Il fantasista giallorosso ha giocato con la sua solita verve sulla corsia di destra dell'attacco, rincorrendo avversari e costruendo tante azioni di buona efficacia. Il minuto del vantaggio azzurro è il 25'. L'azione la inizia il bergamasco del Borussia, Inacio (il figlio dell'ex Napoli Inacio Pià), il portiere belga respinge sui piedi di Lipani, ma è proprio Cherubini che risolve tutto infilando a colpo sicuro.

Buon primo tempo degli azzurri, forse un po' meno performanti nella ripresa, con qualche accenno di rissa con l'arbitro troppo permissivo in alcuni frangenti così come è parso meticoloso in altri. Anche per l'Italia Under 21 il Belgio si è rivelato un avversario difficile da battere in una partita che è parsa davvero ben oco amichevole. Soprattutto si è vista una finalizzazione poco efficace da parte degli azzurri, che hanno anche protestato per un rigore che col Var sarebbe stato certamente concesso, prima che arrivasse il penalty che ha ristabilito il 2 a 2 finale con Ekhator.

Sul fronte del Benevento, va ancora sottolineata la bella prova di Cherubini, così come il non ingresso di Mannini rimasto anche questa volta in panchina.