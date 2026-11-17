Officina aree interne: focus su agricoltura Il percorso di ascolto, confronto e proposta promosso dal consigliere regionale Pellegrino Mastella

Dopo il primo appuntamento dedicato ai trasporti e alle infrastrutture, torna “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”, il percorso di ascolto, confronto e proposta promosso dal consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) per costruire, insieme ai protagonisti del territorio, una nuova agenda di sviluppo per il Sannio e le aree interne.

Il secondo appuntamento, “Cantiere #2 – Agricoltura”, è in programma giovedì 26 novembre 2026, alle ore 17.30, presso il Teatro De La Salle di Benevento. Al centro dell'incontro il tema “Agricoltura, la terra del futuro – Speculazioni, emergenze, tutela delle imprese e nuove opportunità per le aree interne”.

L'iniziativa prosegue il percorso avviato lo scorso 7 maggio, quando il primo cantiere aveva acceso i riflettori sul sistema dei trasporti, sull'isolamento dei piccoli centri e sulla necessità di collegamenti moderni ed efficienti.

La stessa impostazione accompagnerà il secondo cantiere, dedicato questa volta a un settore che rappresenta non soltanto una componente fondamentale dell'economia sannita, ma anche un presidio sociale, ambientale e identitario per le comunità delle aree interne.



Speculazioni sui prezzi dei prodotti agricoli, squilibri lungo la filiera, aumento dei costi di produzione e caro carburante, insieme alle pressioni sull'utilizzo dei terreni agricoli, ai cambiamenti climatici, alle emergenze fitosanitarie, alla tutela del reddito degli agricoltori e al ricambio generazionale, saranno alcuni dei temi al centro del dibattito. Particolare attenzione sarà riservata anche alla valorizzazione delle produzioni locali, alla competitività delle imprese e alle nuove opportunità offerte dall'innovazione.

Un approfondimento specifico sarà dedicato anche alle conseguenze dell'incendio del 31 agosto scorso ad Airola, che ha sollevato forti preoccupazioni tra gli operatori agricoli della Valle Caudina.



«Dopo aver affrontato il tema decisivo dei collegamenti – spiega Mastella – vogliamo concentrarci sulle difficoltà e sulle potenzialità di un comparto che chiede attenzione, strumenti adeguati e una visione di lungo periodo. Non ci interessano incontri fini a sé stessi, ma un confronto aperto e concreto, dal quale far emergere proposte utili e percorribili. L'Officina nasce proprio per questo: trasformare l'ascolto dei territori in iniziative e soluzioni da portare all'attenzione delle istituzioni regionali».



Il programma dell'incontro prevede l'introduzione del consigliere regionale Pellegrino Mastella e i saluti istituzionali di Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

Il confronto, moderato da Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel, vedrà la partecipazione di Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Coldiretti Benevento; Alessandro Mastrocinque, commissario di CIA – Agricoltori Italiani Benevento; Antonio Casazza, presidente di Confagricoltura Benevento; Concetta Tazza, presidente di Copagri Benevento; Alfonso Ciervo, presidente di Agrocepi Sannio; ed Ettore Varricchio, presidente di Acli Terra Benevento.

A completare il confronto saranno Flora Della Valle, direttore generale reggente del settore Agricoltura della Regione Campania, e Maria Carmela Serluca, assessore regionale all'Agricoltura, per un approfondimento sulle politiche regionali, sugli strumenti di sostegno alle imprese e sulle prospettive di sviluppo del comparto.



Il secondo cantiere sarà anche l'occasione per ribadire la necessità di una strategia complessiva per le aree interne, nella quale agricoltura, infrastrutture, servizi e politiche di incentivazione siano parti di un unico progetto. In questa direzione si inserisce anche la proposta di legge regionale “Misure straordinarie per la competitività, l'attrattività e l'innovazione delle Aree Interne della Campania”, che il consigliere Mastella presenterà pubblicamente, prima di depositarla, proprio il 26 novembre. La proposta punta a introdurre misure di fiscalità di vantaggio, incentivi agli investimenti, sostegno ai giovani professionisti e ai nuovi residenti, semplificazioni amministrative e strumenti per rafforzare la competitività dei territori.



«Dobbiamo creare le condizioni affinché chi vuole investire, fare impresa e costruire il proprio futuro nel Sannio possa farlo davvero. L'agricoltura è uno dei pilastri di questa sfida e vogliamo affrontarla insieme a tutte le organizzazioni di categoria, senza steccati e con spirito costruttivo. Il nostro obiettivo è dare continuità a un percorso che metta al centro le persone, le imprese e il futuro delle comunità».

Come già previsto dal progetto originario, i contributi emersi dai cantieri tematici confluiranno nei “Quaderni dell'Officina”, documenti di sintesi destinati a raccogliere criticità, indicazioni e proposte operative, per alimentare un confronto permanente con la Regione Campania.