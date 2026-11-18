Pmi day 2026: a Benevento la 17esima edizione dell'evento di Piccola Industria Quest’anno sul tema “Crescere... Incoraggiare i talenti, abbattere gli stereotipi di genere"

Torna l’appuntamento con il PMI Day, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa da Confindustria. Giunto alla sua 17ª edizione, l’evento quest’anno si focalizza sul tema “Crescere... Incoraggiare i talenti, abbattere gli stereotipi di genere”.

L’evento conclusivo è in programma per il 20 novembre 2026 alle ore 9:30 a Benevento e rappresenta il momento culminante di un percorso fondamentale: l’iniziativa giunge infatti al termine di una serie di visite aziendali che hanno consentito agli studenti e alle scuole di entrare direttamente in contatto con le realtà produttive, conoscendo da vicino le piccole e medie imprese del territorio, i loro processi e le eccellenze locali.

Il PMI Day è l’iniziativa nazionale organizzata da Piccola Industria Confindustria nata per aprire le porte delle aziende agli studenti, agli insegnanti e alle comunità locali. L'obiettivo principale è diffondere la cultura d’impresa, raccontando il valore straordinario generato dalle PMI, stimolando la curiosità e l'orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro e valorizzando le competenze tecniche e specialistiche richieste dal mercato odierno.

A sottolineare il valore strategico dell'iniziativa è Clementina Donisi, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Benevento:

«Il PMI Day rappresenta un ponte fondamentale tra il mondo della scuola e le nostre imprese – dichiara Clementina Donisi –. Questa giornata, e soprattutto il percorso di visite aziendali che la precede, offrono ai giovani del nostro territorio l'opportunità di toccare con mano la realtà produttiva locale, scoprendo il valore, l'innovazione e la passione che animano le nostre piccole e medie imprese. Investire sui giovani, incoraggiare i loro talenti per garantire una crescita solida e duratura all'intera comunità sannita».

Il Programma della Giornata

L'incontro si aprirà alle ore 9:00 con l'accoglienza degli studenti e la proiezione del video riassuntivo delle visite aziendali effettuate sul territorio. Seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi di apertura:

Ore 9:30 – Introduzione al PMI Day 2026

Clementina Donisi – Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento

Andrea Esposito – Presidente Confindustria Benevento

Ore 10:15 – Saluti istituzionali

Nino Lombardi – Presidente della Provincia

Filomena Zamboli – Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale

Ore 10:40 – Presentazione degli esiti del questionario

A cura del Comitato di coordinamento PMI DAY (Felice Corrado, Maria De Rosa, Letizia Rillo, Massimo Di Lorenzo)

Ore 11:00 – Testimonianze d'Impresa

Giuseppe D'Avino – Strega Alberti Benevento Spa

Giovanni Nazzaro – MIMESI Srls

Antonio Pio Morcone – Esperto di diritto della crisi d'impresa

Ore 11:40 – La parola agli studenti

Ore 12:10 – Consegna degli Attestati.