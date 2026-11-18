Benevento: Mastella riparte dai riformisti, intesa a 5 senza il Pd Noi di centro e i riformisti fano squadra

Noi di Centro, Italia Viva, Essere Democratici, Progressisti e Riformisti e A Testa Alta hanno deciso di avviare un percorso politico comune finalizzato alla costruzione di uno schieramento aperto, inclusivo e plurale, sulla qualità dell'azione amministrativa e sulla necessità di costruire una prospettiva politica condivisa.

"La nostra volontà - si legge nella nota- è costruire senza logiche di appartenenza escludenti, contrapposizioni personali o decisioni assunte senza un adeguato coinvolgimento delle diverse sensibilità politiche. Questa iniziativa non nasce da logiche di contrapposizione personale che sono le più deleterie e mira altresì a valorizzare il lavoro svolto nell'ultimo decennio.

Tuttavia intende allargare il perimetro del confronto politico a tutte le componenti politiche, associative e civiche che condividono l'esigenza di costruire un progetto comune. Riteniamo che nessuna coalizione, tantomeno quella che oggi governa la Regione Campania, possa essere proprietà di una singola forza politica, né tantomeno ostaggio di decisioni individuali, risentimenti o dinamiche personalistiche. L'unità si costruisce attraverso il rispetto reciproco, la partecipazione e il riconoscimento della pari dignità di tutte le forze che si riconoscono nei valori propri del riformismo.

Le prossime elezioni amministrative di Benevento rappresentano un'occasione importante per aprire una ulteriore fase di confronto sui temi fondamentali per la comunità: sviluppo economico, lavoro, servizi sociali, sanità territoriale, politiche giovanili, infrastrutture, ambiente, cultura e qualità della vita. Non si tratta soltanto di individuare una formula politica o una coalizione elettorale, ma di costruire un progetto credibile, fondato su idee, competenze, responsabilità e sulla capacità di ascoltare le istanze dei cittadini.

La nascente coalizione politica vuole essere uno spazio aperto, non un recinto. Non nasce contro qualcuno, ma per costruire insieme a tutti. Per questo invitiamo partiti, movimenti, associazioni e realtà civiche a partecipare a un percorso che metta al centro il futuro della città e del territorio sannita. È il momento di superare divisioni e personalismi, mettere da parte le ambizioni individuali e restituire centralità alla politica, ai territori e ai bisogni delle persone. L'unità non si proclama: si costruisce. E si costruisce includendo, ascoltando e condividendo".