"Crescere nei piccoli comuni 2026": nuove opportunità a San Giorgio La Molara Per bambini, adolescenti e famiglie

Nuove risorse per promuovere opportunità educative, culturali, ricreative e di socializzazione. Il Comune di San Giorgio La Molara rientra tra i beneficiari dell’avviso nazionale “Crescere nei piccoli comuni 2026”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al Comune è stato assegnato un finanziamento di 18.054,48 euro, nell’ambito di una misura nazionale da 50 milioni di euro rivolta ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L’iniziativa è finalizzata a rafforzare i servizi di prossimità e a favorire opportunità educative, sociali e relazionali per le famiglie, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. Le risorse potranno sostenere attività educative, culturali, ricreative e sportive, oltre a occasioni di incontro e socializzazione tra generazioni.

Il finanziamento rappresenta un’importante opportunità per il Comune di programmare nuove iniziative rivolte alle giovani generazioni e alle famiglie, favorendo la partecipazione e la crescita della comunità.

Le attività specifiche saranno definite e comunicate nei successivi passaggi di attuazione.