L'Anpi di Benevento a sostegno dello sciopero Cgil del 20 novembre Bisogna scendere in piazza con lo spirito che ha animato le donne e gli uomini della Resistenza

Il Comitato provinciale di Benevento, con le sue sezioni locali, aderisce allo sciopero di venerdì 20 novembre e invita iscritte, iscritti, cittadine e cittadini democratici a partecipare alla manifestazione che si terrà nel capoluogo di provincia con partenza del corteo alle ore 09:00 da Via Delcogliano, nei pressi dell'Ospedale San Pio. Al termine del corteo, a Piazza IV Novembre, interventi di lavoratrici, lavoratori, studenti e associazioni.

Le lotte degli studenti e le innumerevoli proteste in tutto il paese confermano lo stato di grande disagio vissuto da milioni di persone: dalla disoccupazione al lavoro precario; dal diritto allo studio ai continui tagli alla questione ambientale; dagli stipendi fermi da decenni alla sanità sono moltissime le ragioni per essere in piazza il 20 novembre.

L’Anpi del Sannio ritiene che la risposta sia da cercare nella Costituzione repubblicana e antifascista, mettendo al centro il suo valore universale, la sua aspirazione a realizzare una società equa, giusta, solidale.

Essere dalla parte della Costituzione significa difendere la scuola pubblica, la sanità pubblica, il lavoro stabile, il diritto a restare e a vivere dignitosamente nella propria terra. Significa non rassegnarsi allo spopolamento, all'emigrazione forzata, all'abbandono delle aree interne.

Bisogna mettere fine alle folli spese militari che continuano ad alimentare gli scenari di guerra per spostare le risorse sulle vere priorità che sono state portate e urlate nelle tantissime piazze di queste ultime settimane.

Bisogna respingere l’odio e il rifiuto del principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani che le destre neofasciste e populiste hanno sparso per l’intero pianeta.

Bisogna scendere in piazza con lo spirito che ha animato le donne e gli uomini della Resistenza che avevano ben chiaro che senza giustizia sociale non c’è piena democrazia e senza diritti non c’è libertà.