Sanità nel Sannio, De Ieso: "Convocare subito l'Assemblea dei sindaci La sollecitazione: la salute non ha colori politici

"Quella promossa dal collega sindaco di Limatola, Domenico Parisi, che ha scritto al sindaco di Benevento e presidente dell'Assemblea dei sindaci dell'Asl, Clemente Mastella, per chiedere la convocazione dell'organismo sulla situazione della sanità sannita, è un'iniziativa sacrosanta e indispensabile. Mi auguro che Mastella accolga la richiesta e provveda a convocare l'Assemblea in tempi rapidissimi".

A dichiararlo è Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano, dirigente provinciale della Lega e componente dell'esecutivo regionale dell'Anci e della Commissione nazionale Finanza locale dell'Anci.

"Le criticità sanitarie presenti sul territorio sono numerose e troppo gravi perché i sindaci possano essere esclusi dal confronto. Penso alla serissima situazione dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti, con un pronto soccorso operativo soltanto in determinate fasce orarie e reparti vuoti; alla carenza dei medici di medicina generale e agli ospedali di comunità che ancora non partono. Sono problemi che incidono concretamente sul diritto alla salute dei cittadini, soprattutto nelle aree interne, e che richiedono risposte immediate, concrete e coordinate.

La salute non ha colori politici e non può essere considerata materia esclusiva di una parte politica. È un diritto fondamentale che riguarda tutti e che, proprio per questo, necessita dell'impegno e del contributo di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, senza divisioni o contrapposizioni. Su temi così delicati deve prevalere il senso di responsabilità verso i cittadini e le comunità che rappresentiamo.

L'Assemblea dei sindaci deve essere la sede di un confronto vero e operativo, con la partecipazione dei vertici dell'Asl, dell'Azienda ospedaliera e della Regione Campania. I sindaci sono le sentinelle dei territori: conoscono direttamente i disagi delle comunità e non possono essere esclusi dalle discussioni e dalle decisioni che riguardano l'organizzazione dei servizi sanitari.

Non servono incontri rituali, ma un'assunzione collettiva di responsabilità, una ricognizione chiara delle criticità e impegni precisi sugli interventi e sui tempi. Per queste ragioni sostengo convintamente la richiesta avanzata dal collega sindaco Parisi e auspico che il sindaco Mastella convochi con urgenza l'Assemblea. La tutela della salute non può attendere e richiede unità, collaborazione e la voce di tutti i territori", conclude De Ieso.

