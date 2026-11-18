Autismo, Errico: «Le cure devono essere definite sui bisogni della persona» L'intervento del consigliere regionale sannita

La persona prima delle procedure amministrative, il diritto alla salute prima di qualsiasi rigidità organizzativa. È questo il principio al centro dell’intervento del consigliere regionale Fernando Errico, intervenuto in Aula sulla mozione unitaria presentata dall’opposizione in Consiglio regionale dedicata agli interventi urgenti per la tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico e al superamento del vincolo amministrativo 80/20. Un tema che, secondo Errico, richiede un cambio di prospettiva nella programmazione dei servizi sanitari regionali, affinché le esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie diventino il riferimento principale delle decisioni organizzative e assistenziali. «Non possiamo accettare che le famiglie, di fronte alle carenze dell’offerta pubblica e a liste d’attesa troppo lunghe, siano costrette a rivolgersi al privato, sostenendo costi spesso difficili da affrontare», ha sottolineato il consigliere regionale. «La possibilità di ricevere una diagnosi tempestiva e cure appropriate non può dipendere dalle disponibilità economiche». Tra le priorità indicate da Errico c’è innanzitutto il rafforzamento del coordinamento tra il Servizio sanitario regionale, le Aziende sanitarie locali e gli altri enti competenti. L’obiettivo è semplificare le procedure diagnostiche, ridurre i tempi di attesa e assicurare un accesso equo alle prestazioni su tutto il territorio regionale. Un sistema che deve essere in grado di garantire non soltanto una diagnosi tempestiva, ma anche la continuità degli interventi terapeutici, riabilitativi e psicoeducativi. In questa direzione, il consigliere ha richiamato la necessità di costruire percorsi realmente personalizzati, attraverso valutazioni multidisciplinari periodiche e interventi calibrati sul profilo clinico e funzionale di ciascuna persona. «Ogni persona ha una propria storia, capacità e necessità: non esiste un percorso uguale per tutti», ha evidenziato Errico, Il secondo nodo affrontato in Aula riguarda il superamento del vincolo amministrativo 80/20, rispetto al quale Errico ha ribadito la necessità di evitare che criteri organizzativi e percentuali finiscano per condizionare l’appropriatezza delle prestazioni. «Non intendiamo mettere in discussione la necessità di programmare le risorse e garantire la sostenibilità del sistema sanitario. Chiediamo, però, che le regole amministrative non diventino un ostacolo all’appropriatezza delle cure. Non può essere una percentuale a stabilire il bisogno di una persona», ha dichiarato. La proposta è quella di superare automatismi e rigidità, affidando la definizione dei trattamenti a una valutazione individualizzata. Frequenza, intensità, durata e tipologia degli interventi devono essere stabilite considerando il livello di autonomia, le capacità comunicative e relazionali, le eventuali comorbilità e il fabbisogno effettivo di supporto. Un’impostazione che, nelle intenzioni illustrate dal consigliere, non significa rinunciare alle regole o alla programmazione delle risorse, ma renderle maggiormente aderenti alla complessità dei bisogni assistenziali. «Non chiediamo interventi senza regole, ma regole più appropriate, capaci di rispondere alle situazioni individuali, nel rispetto delle evidenze scientifiche, della normativa vigente e dei livelli essenziali di assistenza». Per Errico, la questione supera i confini dell’organizzazione sanitaria e investe direttamente la tutela dei diritti, la dignità e la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari. «Bisogna puntare alla concreta applicazione del modello basato sull’Analisi comportamentale applicata (ABA), che oggi presenta ancora disomogeneità sul territorio regionale, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio degli esiti terapeutici e dei costi. Ritengo, pertanto, necessario che la Regione definisca linee guida uniformi, capaci di garantire criteri omogenei di valutazione e applicazione». Da qui la richiesta di servizi accessibili, continuità assistenziale e una collaborazione più efficace tra tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico. «Mettere al centro la persona deve essere una responsabilità istituzionale. Su questi temi deve prevalere la volontà comune di tutelare i diritti delle persone e offrire risposte efficaci a chi ne ha bisogno», ha concluso il consigliere regionale, auspicando il sostegno dell’intera Assemblea alla mozione e, soprattutto, un seguito concreto da parte della Giunta regionale.