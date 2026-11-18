Legalità e prevenzione: la Polizia incontra gli studenti Presentato in anteprima al Teatro Vittorio Emmanuele il Calendario 2027

Il dialogo tra istituzioni e giovani, il lavoro di prevenzione a bullismo e cyberbullismo, ma anche un momento di scambio e partecipazione.

Tanti temi al centro dell'evento ospitato questa mattina al Teatro Vittorio Emmanuele di Benevento: una giornata dedicata alla legalità e alle nuove generazioni, organizzata dalla Polizia di Stato in occasione della presentazione in anteprima del Calendario 2027.

Un appuntamento che si è svolto contemporaneamente in altre undici città italiane e che nel capoluogo sannita ha coinvolto gli studenti delle scuole del territorio, chiamati a partecipare attivamente alla riflessione sui valori della sicurezza, del rispetto e della cittadinanza.

«Abbiamo approfittato della presentazione nazionale del calendario per organizzare una giornata sui temi della legalità, soprattutto rivolta agli studenti», ha spiegato il questore di Benevento, Giovanni Leuci. L'obiettivo è avvicinare i ragazzi alla Polizia, rendendoli protagonisti e dando loro la possibilità di raccontare anche il proprio punto di vista sulla comunicazione dell'istituzione.



Leuci ha sottolineato il valore del calendario cartaceo in un'epoca dominata dal digitale: «Rappresenta un momento per entrare ancora di più nelle case dei cittadini, per far vedere quello che facciamo e come lo facciamo. È un modo per ribadire il nostro motto: esserci sempre».



Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del bullismo, anche nella sua dimensione digitale. «Purtroppo è un fenomeno presente anche nel nostro territorio – ha evidenziato il questore –. Gli strumenti informatici sono una risorsa importante per i giovani, ma possono veicolare anche messaggi negativi». Durante l'incontro sono stati illustrati gli strumenti e le attività di prevenzione messi in campo dalla Polizia di Stato.



Testimonial della giornata la giovane atleta sannita Maria Varricchio, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e recente riconferma del titolo di campionessa italiana nel tiro a segno. La sua presenza ha voluto trasmettere ai ragazzi un messaggio concreto sull'importanza di conciliare studio, sport e impegno personale.



«Sono molto onorata di rappresentare la Polizia di Stato e il mio territorio, Benevento, ma soprattutto di poter essere un esempio positivo per i giovani», ha dichiarato Varricchio, invitando gli studenti ad «agire con legalità, essere un esempio ed essere sempre pronti ad aiutare il prossimo».



Il Calendario 2027, realizzato con gli scatti della fotografa Roselena Ramistella, racconta attraverso dodici immagini il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Confermata anche la collaborazione con Unicef: il ricavato della vendita contribuirà a finanziare il progetto «Zambia, registrazione nascite e vaccinazioni».



Una mattinata che ha voluto andare oltre la presentazione editoriale, trasformando il calendario in un'occasione di confronto e un invito rivolto alle nuove generazioni a scegliere la strada dell'impegno, della responsabilità e della legalità.