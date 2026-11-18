Commissioni attività produttive: verso nuove agevolazioni fiscali Approvato indirizzo per equiparare feste tradizionali rionali a quella in onore della Madonna Grazie

Il presidente della commissione Attività produttive Alboino Greco rende noto che la Commissione Attività produttive ha approvato l'atto d'indirizzo, trasmesso all'assessore al ramo Luigi Ambrosone e al dirigente, affinché le feste tradizionali e rionali della città siano equiparate, in termini di agevolazioni fiscali, alla festa in onore di Maria Santissima delle Grazie.

"La riduzione del Canone unico patrimoniale (Cup) sarebbe una misura importante per l'indotto commerciale creato dalle numerose feste rionali che costellano il calendario cittadino. Siamo sicuri che individuando le risorse economiche necessarie, in base all'articolo 3 comma 2 del Dgls 267/2000, potremo raggiungere l'obiettivo di agevolare gli organizzatori e le associazioni laiche e religiose che promuovono feste tradizionali e rionali che hanno un grande valore per la sensibilità religiosa della città e per il tessuto economico e sociale, nonchè sovente un notevole richiamo turistico sul versante della tradizione, della devozione e del folklore", spiega in una nota il presidente della commissione Alboino Greco.