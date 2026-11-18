L'impegno del Lions Club per gli screening della vista Le visite si sono svolte il 4 novembre nel plesso “San Filippo”

Novantadue screening gratuiti della vista per i bambini delle scuole annesse al Convitto Nazionale Pietro Giannone: è il risultato delle due giornate promosse dal Lions Club Benevento Arco Traiano e dal Lions Club Benevento Host nell’ambito dell’iniziativa “Screening per la diagnosi dell'ambliopia dedicato ai bambini”. Le visite si sono svolte il 4 novembre nel plesso “San Filippo”, con 72 screening, e il 18 novembre nel plesso “Pietà”, con altri 20 controlli.

A effettuare le visite è stato l’oculista dott. Nicola Ciamillo, socio del Lions Club Benevento Arco Traiano, che ha messo gratuitamente la propria professionalità al servizio dei più piccoli e delle loro famiglie. Accanto al suo impegno medico, i soci di entrambi i club hanno assicurato assistenza durante le due giornate, contribuendo allo svolgimento degli screening e offrendo un concreto sostegno all’iniziativa.

Al centro del progetto, l’importanza dei controlli oculistici in età pediatrica per individuare precocemente eventuali problemi della vista e favorire un intervento tempestivo. In particolare, lo screening è dedicato alla diagnosi dell’ambliopia, conosciuta come “occhio pigro”, che comporta una riduzione dell’acuità visiva di un occhio. Effettuare nei tempi corretti le visite oculistiche pediatriche rappresenta un passaggio importante per la diagnosi precoce e il trattamento delle possibili cause.

Alla realizzazione del service hanno contribuito, insieme ai soci dei due club, le autorità lionistiche: Gianfranco Ucci, primo vicegovernatore del Distretto Lions 108 Ya; Gianluca Tomaciello, presidente della V Circoscrizione; Manlio Marotti, presidente della Zona 11; Angela De Nisco e Feliciano Cefalo, presidenti dei due club Lions di Benevento. Un impegno condiviso che ha unito servizio medico e volontariato, mettendo al centro la salute visiva dei bambini e il sostegno alle famiglie.