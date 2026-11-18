Giunta, ok al Piano triennale Lavori pubblici Dalla bretella di collegamento-ponte Serretelle in contrada Epitaffio al Prius

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il Piano triennale Lavori pubblici. "Il Piano non è il libro dei sogni ma un documento serio e mirato - spiega l'assessore Mario Pasquariello - che già per il 2027 prevede interventi importanti come la bretella di collegamento-ponte Serretelle in contrada Epitaffio, gli interventi del programma Prius (la riqualificazione di piazza Orsini, il Parco delle Streghe e opere di ammodernamento e riqualificazione nei quartieri cittadini, per citare i più importanti), il recupero del bocciodromo di via Palermo, la demolizione e la ricostruzione della scuola Silvio Pellico (chiusa da tempo e che ora riaprirà in piena sicurezza e completamente riqualificata) e ancora l'intervento per la riqualificazione del centro sportivo Cral-Libertà. Auspico che il Consiglio comunale approvi serenamente il provvedimento che abbiamo licenziato stamane in Giunta".

