Benevento, a Paduli una mattinata col fuoco dentro. LE FOTO Il solito clima goliardico e adrenalinico. E a incitare il gruppo arriva il presidente Vigorito

Ora si capisce perchè Pietro Beruatto dopo aver partecipato ai primi allenamenti del Benevento abbia pensato tra sé e sé “Ma dove sono capitato?”. Sarebbe bastato assistere alla seduta di questa mattina a Paduli: esultanze, sfottò, persino il “giogo” che usarono i sanniti quando sconfissero i romani da utilizzare contro i vinti. Un clima che definire su di giri sembra persino riduttivo. E' la forza del gruppo, che sta bene insieme, che si sente sicuro di sé, che fa il pieno di entusiasmo per presentarsi alla prossima sfida con l'adrenalina a mille.

Paduli rievoca tanti bei ricordi, dalla prima promozione in B a quella dell'anno dopo in A, agli arrivi di giocatori che ancora oggi fanno venire i brividi, da Sandro a Sagna, da Diabatè a Guillerme, tutti sotto la guida magica di Roberto De Zerbi.

Di tanto in tanto scavare nel passato può dare nuova linfa al gruppo che sa trarre forza vitale da ogni cosa. Anche e soprattutto dall'arrivo del presidente Vigorito, sul piccolo campo gestito dall'Erga Green di Addazio. Il patròn ne approfitta per una bella chiacchierata alla squadra, per ulteriori incitamenti se ve ne fosse ancora bisogno. Si accompagna a Marcello Carli, a Emanuele Padella e a Fabrizio Melara, discute fitto, ma poi incontra anche il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, in visita di cortesia alla squadra giallorossa. Una mattinata solo all'apparenza come le altre, ma che in realtà aggiunge una carica incredibile di cui una squadra di calcio non può fare mai a meno. All'orizzonte un terribile tour de force, fare il pieno di energie fisiche e nervose era la cosa più opportuna in questo momento della stagione.