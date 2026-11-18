Da Montesarchio al podio di Misano: la favola sportiva di Carmine Barbone Orgoglio caudino in Formula 3

C’è un filo rosso che lega il cuore della Valle Caudina ai cordoli dei più prestigiosi autodromi italiani. È la storia di Carmine, giovane pilota originario di Montesarchio, protagonista di un’ascesa fulminea nel mondo dell’automobilismo sportivo culminata nei giorni scorsi con uno splendido podio sul circuito internazionale di Misano, nel gran finale della categoria X-F3 dell’FX Racing Weekend.

In un motorsport moderno sempre più precoce, dove i futuri talenti iniziano a gareggiare sui kart già a sei o sette anni, salire per la prima volta in macchina a diciotto anni sembra una sfida impossibile contro il cronometro. Eppure, partendo proprio da Montesarchio, Carmine ha dimostrato che la passione respirata in famiglia e una determinazione fuori dal comune possono colmare qualsiasi ritardo sulla tabella di marcia.

Dalle strade del Formula Challenge alle monoposto

I primi passi agonistici nel Formula Challenge hanno rappresentato la palestra ideale per affinare tecnica e sensibilità di guida. Una gavetta fatta di sacrifici e vittorie che ha permesso al pilota caudino di bruciare le tappe, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori fino alla grande occasione arrivata quest'anno: il salto nelle ruote scoperte, al volante di una monoposto Tatuus T318 nella nuova serie monomarca X-F3.

FX Racing Weekend

Un debutto tutt'altro che semplice, affrontato a campionato già avviato e con le risorse contenute di una piccola struttura, chiamata a misurarsi ad armi pari contro top team ben più strutturati ed esperti. Decisivo, in questo percorso, il sostegno della scuderia Tramonti Corse e di ACI Salerno, che hanno scommesso sul talento di Montesarchio fornendogli supporto tecnico e le abilitazioni necessarie per competere nella categoria.

L'exploit di Misano e lo sguardo al 2027

Nonostante il minor tempo a disposizione per i test e lo sviluppo rispetto agli avversari, il binomio composto dal pilota sannita e dal suo team ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto. Il capolavoro sportivo si è materializzato sull’asfalto del Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove Carmine ha conquistato un podio di enorme prestigio nell'ultimo atto stagionale, coronando nel migliore dei modi il suo primo anno in Formula 3.

Un risultato che accende i riflettori non solo sul pilota, ma sull'intero territorio caudino, sempre più fucina di eccellenze sportive. Con la stagione appena conclusa agli archivi, lo sguardo è già proiettato al 2027: l'obiettivo è disputare un campionato intero da protagonista assoluto per puntare al titolo. Per farlo, Carmine lancia un appello al tessuto imprenditoriale – locale e non – alla ricerca di partner e aziende pronte a scommettere su un progetto ambizioso, legando il proprio marchio a una storia sportiva di riscatto e talento tutta ancora da scrivere.