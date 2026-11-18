A Marassi dirige il monzese Tremolada Non ha mai arbitrato prima d'ora il Benevento. Tre volte con la Sampdoria

La sfida tra Sampdoria e Benevento sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza. Arbitro associato alla Can di A e B dal 2023, è nato invece a Vaprio d'Adda l'11 agosto del 1988. Dunque un arbitro di una certa esperienza, che non ha mai incrociato i suoi destini con la compagine giallorossa.

Nella sua carriera, nonostante la sua lunga carriera anche in C (esordio in serie A il 23 ottobre del '23 in Udinese-Lecce (1-1), infatti non ha mai diretto prima d'ora il Benevento. Ha invece arbitrato tre volte la Sampdoria, che con lui non ha mai perso, ottenendo una vittoria sul campo del Lecco in B, e due pareggi, sempre in B, contro Catanzaro (a Marassi) e Cesena (all'Orogel Stadium).

Tremolada sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato di Roma 2 e Simone Della Mea di Udine. Quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Al Var Luca Massimi di Termoli, Avar Federico Dionisi di L'Aquila.