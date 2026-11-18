Strisce blu davanti al Fatebenefratelli: BeMobi "nessuna nuova area a pagamento" La società precisa che è stata solo ripresa la segnaletica già esistente

In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore su presunte nuove strisce blu nei pressi del Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli, Benevento Mobilità (BeMobi), in qualità di società concessionaria del servizio di gestione della sosta a pagamento, precisa che in via Francesco Paga non è stata realizzata alcuna nuova area di sosta a pagamento.

Le operazioni documentate nelle foto circolate sui social riguardano il rifacimento della segnaletica orizzontale degli stalli blu già esistenti, che ricadono in Zona B. La presenza di stalli a pagamento in via Paga è documentata da anni e precede ampiamente l’attuale gestione. Gli interventi sulla segnaletica vengono eseguiti per fasi, secondo la programmazione prevista e le disposizioni degli uffici comunali competenti.

La sosta in via Paga, inoltre, non è composta soltanto da stalli a pagamento: comprende stalli a sosta libera, posti per i residenti e spazi riservati a specifiche categorie, tra cui persone con disabilità e mezzi di soccorso. In prossimità di una struttura sanitaria, una sosta ordinata è la condizione per garantire accessibilità e sicurezza e per tenere liberi gli spazi destinati all’emergenza.

Presentare un intervento di manutenzione della segnaletica come l’introduzione di nuove strisce blu davanti al pronto soccorso rischia di creare un allarme ingiustificato attorno a un presidio sanitario essenziale per la città. Su un tema così sentito, i cittadini hanno bisogno di informazioni chiare e corrette.

BeMobi continua a svolgere il servizio con responsabilità e trasparenza, in collaborazione con gli uffici comunali competenti, e resta a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento all’indirizzo supporto@bemobi.it e tramite la sezione contatti del proprio sito web.