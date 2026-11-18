Antibiotico-resistenza: a Benevento 100 studenti coinvolti nel progetto Fadoi Medici e infettivologi del San Pio incontrano i giovani per promuovere l’uso consapevole dei farmaci

La lotta all’antibiotico-resistenza parte dai banchi di scuola. È questo il messaggio del progetto nazionale “One Health: una rete nazionale FADOI per il contrasto all’antibiotico-resistenza”, promosso dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) in collaborazione con l’Università di Camerino.

L’iniziativa, avviata oggi in occasione della Settimana mondiale per la consapevolezza sulla resistenza antimicrobica, coinvolge 24 istituti secondari di secondo grado in tutta Italia. In Campania è stato scelto il liceo scientifico Rummo di Benevento, dove oltre 100 studenti hanno partecipato a una giornata di informazione e formazione con un’équipe di medici internisti e infettivologi dell’AORN San Pio.



A coordinare il progetto è la dottoressa Maria Gabriella Coppola, direttore dell’UOC di Medicina Interna del San Pio e referente nazionale FADOI per One Health. «L’antibiotico-resistenza rappresenta una vera minaccia per la sanità globale. Batteri che un tempo rispondevano alle terapie oggi possono diventare resistenti, rendendo inefficaci farmaci comunemente utilizzati. Per contrastare questo fenomeno non bastano gli ospedali e gli specialisti: occorre investire nella prevenzione e costruire una cultura sanitaria che parta proprio dai giovani e raggiunga le famiglie».



Il principio alla base del progetto è quello della One Health: la salute umana, animale e ambientale sono strettamente collegate. L’uso eccessivo o scorretto degli antibiotici, in medicina, veterinaria e agricoltura, favorisce infatti la diffusione di batteri resistenti.

Durante l'incontro, il messaggio rivolto agli studenti è stato chiaro: gli antibiotici agiscono contro i batteri, non contro i virus, e devono essere assunti esclusivamente su prescrizione medica, rispettando dosaggi e durata della terapia. Fondamentali anche l'igiene delle mani, la prevenzione e le vaccinazioni.



Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica del Rummo, Annamaria Morante, che ha sottolineato il coinvolgimento degli studenti del percorso di curvatura biomedica, particolarmente interessati alle tematiche sanitarie e a un futuro percorso universitario in Medicina.

Anche il sindaco Clemente Mastella ha evidenziato il valore dell'iniziativa, richiamando il ruolo della formazione e il legame tra scuola, università e strutture sanitarie del territorio.



A sottolineare l'importanza della partecipazione dell'AORN San Pio è la direttrice generale Maria Morgante: «La nostra Azienda è orgogliosa di partecipare, attraverso i propri professionisti, a questo importante progetto nazionale promosso dalla FADOI. L'antibiotico-resistenza è una questione che riguarda la salute di tutti e richiede un impegno condiviso, che non può limitarsi agli ambienti ospedalieri. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare i giovani e diffondere comportamenti corretti e consapevoli. Si affianca, inoltre, al lavoro che il San Pio porta avanti quotidianamente sul fronte della prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e dell'uso appropriato degli antibiotici in ambito ospedaliero. La formazione e la prevenzione sono strumenti fondamentali per tutelare i cittadini e preservare l'efficacia delle terapie per le generazioni future».



L'iniziativa, patrocinata tra gli altri dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Croce Rossa Italiana, dalla SIMIT, dalla Regione Campania, dal Comune di Benevento e dall'Ordine dei Medici di Benevento, conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, scuola e mondo sanitario.

Perché preservare l'efficacia degli antibiotici è una responsabilità collettiva e comincia anche dalle scelte quotidiane di ciascuno.