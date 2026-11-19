Benevento, il Chiostro di Santa Sofia scelto per la fiction Rai sul caso Farouk La nota del presidente della Provincia Lombardi

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ha espresso il vivo compiacimento per il fatto che il Chiostro del Museo del Sannio di Benevento, annesso alla Chiesa di Santa Sofia – Patrimonio Unesco, sia stato scelto dal regista Carlo Carlei e da Rai 1, quale fondale per alcune, forti e suggestive scene di “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, la miniserie dedicata al sequestro di un bambino avvenuto nel 1992 in Sardegna. Lombardi, ricordando che non è certo la prima volta che il capoluogo ed altri centri del Sannio, a ragione dei loro splendidi monumenti abbiano fatto da “location” per produzioni televisive, ha sottolineato come la scelta di Rai 1 per il Chiostro di Santa Sofia costituisca anche il riconoscimento del lavoro profuso dalla Provincia di Benevento per il rilancio e la valorizzazione della sua straordinaria Rete Museale ed in particolare per il Museo del Sannio ed il suo Chiostro di Santa Sofia. La unicità e la straordinarietà del complesso monumentale dell’VIII secolo, ha aggiunto Lombardi, meritano la massima attenzione per la prestigiosa creazione artistica che arrichisce le sue colonne e i suoi pulvini, per la storia culturale, artistica, storica e civile che ha visto nascere e dipanarsi tra le sue mura nel corso dei secoli. Il programma che la Provincia di Benevento, con Sannio Europa, il Comune di Benevento, la Regione Campania, il Ministero della Cultura, la Fondazione del Museo Egizio di Torino stanno realizzando, ha continuato Lombardi, costituisce uno dei più rilevanti contributi delle politiche di tutela, valorizzazione e crescita culturale elaborati a livello nazionale. E, nel contesto di quest'opera di enorme rilievo, va registrata con favore, ha concluso Lombardi la conferma che viene, in queste ore, dal Sindaco di Benevento Clemente Mastella circa il trasferimento, dopo una infelice, secolare permanenza al viale San Lorenzo, del Bue Apis nel Museo Egizio di Benevento.