Ancora un dramma: si impicca in casa, un ragazzo non ha più il suo papà E' accaduto a Faicchio, la vittima è un operaio

C'è un ragazzo che non ha più il suo papà. Dovrà avere tanta forza per metabolizzare quello che gli è capitato, perchè in un attimo ha perso il suo punto di riferimento. Se l'è portato via un gesto terribile, compiuto da un grande lavoratore, da un uomo che nessuno immaginava potesse fare una scelta simile. Secondo l'ìipotesi più accreditata, si è impiccato nella sua abitazione, aveva 52 anni ed era un operaio. Le tinte del dramma hanno nuovamente segnato Faicchio, dove tutti si chiedono, ora, come sia stato possibile.

Una comunità incredula, già reduce dallo choc causato da un'altra tragedia simile avvenuta qulche giorno fa. In paese nessuno ha voglia di parlare, come non capirli. Qjuando si verificano episodi così sconvolgenti, l'unica possibilità è il silenzio, la partecipazione al dolore che ha sconvolto quanti volevano bene al 52enne e, prima di lui, al 44enne. Storie che lasciano senza fiato, che interrogano le nostre coscienze e ci mettono di fronte al mistero della vita. Che due uomini hanno deciso di interrompere per sempre, ritenendo, evidentemente, che fosse diventata insopportabile.