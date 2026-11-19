Zes, Errico (FI): "La Regione apre ai fondi Fesr, ora risorse per le imprese" La nota del consigliere regionale: "Accogliamo con soddisfazione l'avvio del percorso"

La Regione Campania apre alla possibilità di utilizzare i fondi europei per sostenere le imprese che hanno investito nella ZES Unica. L’Autorità di Gestione del PR FESR Campania 2021-2027 ha infatti avviato le verifiche per individuare le operazioni legate al credito d’imposta ZES che potranno beneficiare delle risorse del Programma regionale. Un passaggio che segna un primo riscontro rispetto all’iniziativa portata avanti nei mesi scorsi dal consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che aveva sollecitato l’impiego dei fondi europei di coesione per concorrere alla copertura finanziaria dei crediti d’imposta destinati alle aziende investitrici. “Accogliamo con soddisfazione l’avvio di questo percorso, che va nella direzione che avevamo indicato ossia la necessità di individuare una soluzione concreta a sostegno delle imprese. Oggi registriamo un’apertura importante, che dimostra quanto fosse necessario affrontare il problema nelle sedi istituzionali e individuare strumenti finanziari alternativi per dare risposte al mondo produttivo”. Per Errico, la questione ha una precisa valenza economica e politica: “Non possiamo chiedere alle imprese di investire, assumere rischi, creare occupazione e poi lasciarle senza adeguate certezze sulle risorse. Chi ha creduto nelle opportunità della ZES e ha programmato il proprio sviluppo sulla base degli incentivi deve poter contare su risposte concrete. La credibilità delle istituzioni passa anche dalla capacità di mantenere gli impegni e accompagnare chi produce”. Le comunicazioni dell’Autorità di Gestione aprono alla possibilità di utilizzare le risorse della Priorità 1 del PR FESR per sostenere gli investimenti interessati dal credito d’imposta ZES, subordinatamente alle verifiche di coerenza ed eleggibilità. Non si tratta ancora dell’assegnazione definitiva dei finanziamenti, ma dell’avvio di un percorso che dovrà ora tradursi in opportunità effettive per le aziende. “La ZES rappresenta una leva strategica per la crescita della Campania e dell’intero Mezzogiorno. Significa attrarre capitali, rafforzare la competitività delle nostre aziende e creare nuova occupazione. Per questo è fondamentale che gli strumenti di incentivazione siano accompagnati da adeguate coperture finanziarie”. Il consigliere regionale assicura che continuerà a seguire l’evoluzione della procedura: “Adesso bisogna accelerare e completare tutti i passaggi necessari affinché le risorse possano arrivare concretamente alle imprese interessate. Ringraziamo l’Autorità di Gestione per il lavoro avviato, ma il nostro impegno proseguirà fino al raggiungimento dell’obiettivo”. E conclude: “Non è una battaglia di parte, ma una questione che riguarda il futuro economico della Campania. Rivendichiamo di aver portato all’attenzione delle istituzioni un’esigenza reale e di aver contribuito a individuare una possibile soluzione. Ora servono i fatti: le imprese che hanno investito devono poter contare sul sostegno necessario per consolidare i propri progetti, generare sviluppo e creare lavoro”.