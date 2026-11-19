Faicchio, la minoranza attacca Martone e critica il nuovo Piano rifiuti La nota "Per il Bene Comune": "Rispetto istituzioni non si esaurisce con un messaggio whatsapp"

"Si è tenuta ieri la seduta del Consiglio comunale di Faicchio, nel corso della quale, tra i punti all'ordine del giorno, era prevista la discussione della mozione di censura presentata dal gruppo consiliare di minoranza “Per il Bene Comune” nei confronti dell'assessore Martone, titolare delle deleghe alla Sicurezza e alla Protezione Civile. Nel corso della seduta, l'assessore ha ritenuto di giustificare le proprie reiterate assenze dalle riunioni della Giunta comunale sostenendo di averle sempre tempestivamente comunicate attraverso messaggi WhatsApp. Sviati i punti relativi alle iniziative proposte relative alle sue delegh. Una spiegazione che, tuttavia, non può ritenersi sufficiente. Il punto, infatti, non è semplicemente quello di aver comunicato, con un messaggio, l'impossibilità di partecipare a una riunione. Il problema è ben più ampio e riguarda il rispetto del ruolo istituzionale ricoperto, la responsabilità politica assunta nei confronti della comunità e, soprattutto, l'effettivo esercizio delle deleghe attribuite. Riteniamo che una carica assessorile, tanto più quando riguarda settori delicati come la Sicurezza e la Protezione Civile, richieda presenza, partecipazione, impegno concreto e assunzione di responsabilità. Non basta comunicare la propria assenza: occorre dimostrare, con i fatti, di essere all'altezza del mandato ricevuto. Peraltro, anche le modalità con cui sarebbero state formalizzate tali giustificazioni lasciano basiti. Ma ciò che maggiormente ci preme sottolineare è il valore politico della questione: l'assessore Martone ha assunto un impegno nei confronti dell'intera cittadinanza e tale impegno, a nostro avviso, non risulta adeguatamente onorato. Ancora più grave è quanto accaduto in Consiglio comunale. La mozione di censura, infatti, non è stata sottoposta a votazione per una scelta del Presidente del Consiglio comunale suggerita dal Segretario comunale, senza che venissero fornite adeguate argomentazioni e motivazioni. Una circostanza che lascia inevitabilmente perplessi, perché impedisce al Consiglio comunale di esprimersi su una questione eminentemente politica e di assumersi, attraverso il voto, la propria responsabilità davanti ai cittadini. La minoranza ha il diritto e il dovere di sottoporre all'attenzione del Consiglio le criticità dell'azione amministrativa e la maggioranza ha il dovere politico di confrontarsi, assumendo apertamente le proprie responsabilità. Nel corso della seduta è stato affrontato anche il nuovo Piano Industriale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sul punto, il nostro gruppo ha evidenziato le criticità della nuova programmazione, dimostrando come le previsioni contenute nel Piano risultino, sotto diversi aspetti, peggiorative rispetto alle esigenze del territorio e dei cittadini. Si è proceduto, inoltre, all'approvazione del R.U.E.C. – Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, in conformità al quadro normativo di riferimento, costituito dalla Legge Regionale Campania n. 16/2004 e dal relativo Regolamento regionale n. 5/2011.Quanto alla fiscalità locale, sono state confermate le aliquote IRPEF e IMU, rimaste invariate rispetto ai precedenti esercizi". Lo riporta il gruppo consiliare "Per il Bene Comune"