Esodo giallorosso a Marassi: siamo già a quota 405 Il fascino della trasferta a Genova ha attratto tanti, nonostante la grande distanza

La serata di prevendita giallorossa per la sfida di Marassi si è chiusa a quota 405. Un numero che fa battere più forte il cuore di chi vuole bene alla strega, un numero importante che può essere ancora migliorato. Il fascino della trasferta in casa blucerchiata è forte, ma lo è ancora di più l'amore della gente per la strega. E' ovvio che ad arrotondare la quota di presenze, come sempre, ci hanno pensato i cosiddetti tifosi del Nord, che convoglieranno a Genoa da tutto il settentrione.

Del resto una trasferta a Marassi va segnata con una tacca importante sull'asta della bandiera di ogni tifoso. E' una trasferta che ha il profumo della serie A, a prescindere da quel blasone ormai impolverato del Doria, la fusione tra la Sampierdarenese e l'Andrea Doria, nate la prima nel 1891 e la seconda nel 1895, fa capire quale storia accompagni la squadra blucerchiata, che ha avuto campioni con la C maiuscola come Vialli e Mancini, che ha disputato una finale di Coppa dei Campioni, persa col Barcellona il 20 maggio del '92 a Wwmbley. Il Benevento vuole essere all'altezza di un tale rivale, la squadra così come i suoi tifosi.