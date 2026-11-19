Scoppia il caso strisce blu tra Mellusi e Atlantici: esposto al Comune Un residente formalizza un reclamo indirizzato al sindaco Mastella, all'assessore Cappa e a BeMobi

Monta la protesta dei residenti nel quadrante urbano compreso tra viale Mellusi, viale Atlantici, via Nicola Giustiniani, via Nicola Calandra, via Francesco Flora, via Raffaele De Caro e via Nicola Sala. A farsi portavoce del disagio è Ferdinando Izzo, cittadino residente nella zona, che oggi ha trasmesso un esposto formale al sindaco Clemente Mastella, all'assessore alla Mobilità Attilio Cappa, agli uffici comunali competenti, alla Polizia Municipale e alla società gestrice Benevento Mobilità S.r.l. (BeMobi).

Fino a poche settimane fa, tale comparto urbano — caratterizzato da un'elevata densità abitativa e da una vocazione prettamente residenziale — garantiva una dotazione prevalente di stalli a sosta libera (strisce bianche), condizione minima ed essenziale affinché famiglie, lavoratori e anziani potessero sostare nei pressi delle rispettive abitazioni. Con gli interventi sulla segnaletica orizzontale eseguiti tra settembre e ottobre 2026, l'Amministrazione comunale ha invece avviato una progressiva soppressione degli spazi gratuiti, convertendo in strisce blu numerose arterie del quartiere, tra cui la fascia sinistra della semicorsia di Via Francesco Flora (in direzione Via Raffaele De Caro, a partire dall'incrocio con Via Nicola Giustiniani) e l'ultimo tratto di Via Nicola Calandra fino all'intersezione con Via Nicola Sala e Piazzale Giosuè Carducci. Considerato che l'assetto determinatosi presenta profili di grave iniquità sociale, irrazionalità gestionale e palese illegittimità amministrativa, che si impone di portare tanto al vaglio formale degli organi comunali e del gestore BeMobi quanto all'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa locale: Una tassazione occulta a carico dei residenti: secondo il piano tariffario applicato da Benevento Mobilità S.r.l., la sosta sulle strisce blu è soggetta a pagamento dalle ore 9:00 alle ore 20:00 tutti i giorni, compresi la domenica e i festivi (0,80 €/ora e 3,00 €/giorno in Zona B; 1,50 €/ora e 6,00 €/giorno in Zona A). Risulta del tutto inaccettabile che i cittadini residenti, già regolarmente assoggettati alla fiscalità locale, debbano sostenere un esborso compreso tra i 90,00 € e i 180,00 € mensili per singolo veicolo pur di parcheggiare nel quartiere di residenza, senza alcuna esenzione nemmeno nei giorni festivi. L'inadeguatezza strutturale e la beffa degli abbonamenti BeMobi: le condizioni contrattuali pubblicate sul portale ufficiale BeMobi rendono l'abbonamento mensile su strada (25,00 € oltre 1,50 € di commissione SpotPay) uno strumento del tutto illusorio per chi abita in questo quadrante cittadino. Tale titolo non abilita infatti alla sosta generalizzata sulle strisce blu della fascia tariffaria, ma confina l'utenza in un elenco ristrettissimo di stalli numerati:nell'intero comparto compreso tra Via Nicola Giustiniani, Via Francesco Flora e Via Nicola Calandra risultano fruibili appena 8 stalli in Via Nicola Calandra (dal n. 1055 al n. 1062), mentre strade appena assoggettate a tariffa come Via Francesco Flora non figurano neppure nell'elenco delle vie abilitate. Imporre il pagamento di un abbonamento vincolato a una manciata di posti — peraltro non riservati e costantemente saturati dall'utenza giornaliera di uffici, attività commerciali e poli universitari — equivale a riscuotere un corrispettivo a fronte di un servizio sostanzialmente inesistente. Né può ritenersi praticabile l'alternativa dei parcheggi multipiano di Via del Pomerio o Via Porta Rufina (fino a 70,00 €/mese per la formula H24), per evidente distanza dal quartiere e totale incompatibilità con le ordinarie esigenze familiari e domestiche dei residenti. La violazione dell'art. 7, comma 8, del Codice della Strada: la normativa vigente (D.Lgs. 285/1992) e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della giustizia amministrativa obbligano i Comuni che istituiscono aree di sosta a pagamento a preservare nelle immediate vicinanze un'adeguata quota di spazi destinati a sosta libera senza dispositivi di controllo della durata. Il quadrante interessato non ricade in ZTL, non costituisce area pedonale e non appartiene al centro storico: la progressiva cancellazione delle strisce bianche sotto i condomini snatura la funzione regolatoria della sosta per trasformarla in un mero strumento di prelievo finanziario a danno della cittadinanza residente. Tutto ciò premesso e considerato, SI CHIEDE E FORMALMENTE SI SOLLECITA

l'Amministrazione Comunale, gli Uffici tecnici competenti e la società Benevento Mobilità S.r.l., ciascuno per le rispettive attribuzioni, ad adottare con urgenza almeno uno dei seguenti interventi correttivi: Istituzione di stalli a strisce gialle riservati ai residenti lungo Via Nicola Giustiniani, Via Francesco Flora, Via Nicola Calandra, Via Raffaele De Caro, Via Nicola Sala e vie limitrofe, con contestuale rilascio di apposito pass gratuito — o a costo meramente simbolico annuale — per ciascun nucleo familiare residente, in linea con le ordinarie politiche di tutela adottate nei capoluoghi italiani;

Ripristino immediato delle strisce bianche nei tratti stradali recentemente convertiti a pagamento dove preesisteva la sosta libera, a partire da Via Francesco Flora e dall'ultimo tratto di Via Nicola Calandra, ristabilendo un rapporto proporzionato e conforme alla legge tra sosta gratuita e sosta tariffata;

Revisione radicale del regolamento abbonamenti BeMobi, mediante il superamento dell'attuale confinamento a micro-gruppi di pochi stalli numerati e non esclusivi e l'introduzione di un abbonamento residente a tariffa agevolata realmente valido su tutte le strisce blu (quantomeno sull'intera fascia tariffaria e su tutte le strade del quartiere di residenza), unitamente alla sospensione dell'obbligo di pagamento nei giorni festivi.

SI INVITANO INOLTRE

gli organi di stampa locale, che leggono per conoscenza, a verificare direttamente sul posto l'attuale situazione viabilistica tra Via Nicola Giustiniani, Via Francesco Flora e Via Nicola Calandra, dando spazio e risonanza pubblica a una vicenda che incide concretamente sul diritto alla mobilità e alla vivibilità quotidiana di centinaia di famiglie beneventane.

Si rappresenta infine che, in difetto di formale riscontro entro i termini previsti dalla Legge n. 241/1990, ovvero in assenza di concrete misure di riequilibrio della sosta nel quartiere, verrà valutata ogni più opportuna iniziativa a tutela della collettività residente nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, ivi compresa la segnalazione agli organi preposti al controllo di legittimità sulle ordinanze viabilistiche adottate.