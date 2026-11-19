Sampdoria-Benevento, Floro Flores: "Massima attenzione, vogliamo vincere" Il tecnico giallorosso ha presentato il match di Marassi in conferenza stampa

Si avvicina a grandi passi il match tra Sampdoria e Benevento, in programma sabato allo stadio Marassi. La Strega è pronta a rituffarsi in campionato dopo la sosta: "Stiamo bene. Ci alleniamo con divertimento, è una cosa che ho sempre cercato di inculcare perché per me il calcio è divertimento. Punto a coinvolgere tutti, soprattutto ora che ci saranno tante partite ravvicinate. Sono certo che faranno bene".

Panchina d'oro, Floro Flores neanche sul podio

"Anche per me è incomprensibile non essere sul podio. A prescindere da questo, per me è stato già un onore essere lì con tanti allenatori e pensare di poter vincere la panchina d'oro, solo questo mi dà grande gioia. Sarebbe stato un qualcosa in più, ma non mi cambia la vita. Il mio obiettivo resta sempre lo stesso, voglio vincere sempre. Rispetto le scelte, faccio i complimenti a Tomei. Per me è stato un grandissimo onore partecipare all'evento. Ho rivisto tanti amici che oggi allenano. Non ho nessun rammarico".

Floro Flores sulla Sampdoria

"Con Corradi erano stati sfortunati perché giocavano un buon calcio. Ora hanno svoltato, considerate le due vittorie. E' una squadra forte, con calciatori importanti. Bisogna stare attenti. La Sampdoria è in forma e sarà spinta da uno stadio pieno. Noi vogliamo riscattarci e tornare a vincere perché non lo facciamo da tre partite. Servirà tanta personalità, in un ambiente particolare, bello e stimolante. In passato ho vissuto momenti fantastici a Genova, ho giocato anche nella Samp, anche se solo per sei mesi. Come ho detto, bisognerà stare attenti perché affrontiamo una squadra che ha elementi di qualità che sarà spinta da un ambiente caldo. Vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi".

La gestione delle partite

"Le difficoltà che abbiamo avuto è stata nella gestione delle partite. Bisogna stare molto più attenti. Abbiamo qualche punto in meno e c'è tanto rammarico da parte nostra e da parte di tutti, soprattutto per i pareggi con Vicenza, Catanzaro e Avellino dove abbiamo creato tanto senza vincere. Non è una scusante, anche questa è una fase di crescita perché abbiamo tanti ragazzi che sono esordienti in questa categoria. La cosa più importante è che ci giochiamo tutte le partite a viso aperto, senza paura e con grande coraggio. Queste qualità ci hano portati in questo campionato. Alla squadra ho detto che se questo è l'atteggiamento, allora andremo lontani perché nel derby ha dimostrato di avere gli attributi".

Il possibile inserimento di Celia. Le situazioni di Mannini, Simonetti e Okereke

"Stiamo valutando con la società perché manca poco al mercato. Non vorremo che ci troviamo con un blocco da non poter sfruttare più. Celia si sta allenando bene e meriterebbe. Ci sono valutazioni in corso. Mannini? E' stato sfortunato perché due volte volevo inserirlo, ma poi gli infortuni mi hanno costretto a cambiare idea. E' un ottimo calciatore. Non è facile sostituire Kouan o Siatounis che stanno facendo bene. Gli ho detto di stare tranquillo perché lavora bene, lo stesso discorso vale anche per Simonetti che ha bisogno di tempo e serenità per tornare in condizione. Okereke ha avuto un brutto scontro in allenamento con Sylla, sarà da valutare".

"L'obiettivo resta la salvezza"

"Il nostro obiettivo è la salvezza e deve rimanere tale. Prima otteniamo questo traguardo, poi si vedrà. Non bisogna creare false aspettative. Chi non vorrebbe fare i play off? Ma sappiamo che il primo obiettivo è quello di mantenere la categoria, inutile nascondersi. Sarebbe ingiusto dire altro. Qualche mese fa si diceva altro e così bisogna continuare".