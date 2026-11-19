Cantiere Alta Capacità a Telese Terme: esposto ad Arpac e Rfi per danni e rumori Polveri, scosse all'alba e lesioni agli intonaci: un residente chiede verifiche sul cantiere

Vibrazioni continue e intense, rumori, polveri e prime crepe superficiali negli intonaci. È quanto denuncia l’ingegnere Eliseo Vecchi, residente in via Elsa Morante a Telese Terme, dove è proprietario di un’abitazione e di un locale commerciale, situati in prossimità del cantiere per la realizzazione dei lavori ferroviari dell’Alta Capacità, sulla tratta Frasso Telesino-Telese, primo lotto funzionale Frasso Telesino-Telese. Con una segnalazione indirizzata ad ARPAC, Ispettorato nazionale del lavoro, Polizia municipale, Ufficio tecnico comunale, Responsabile unico del procedimento, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, l’ingegnere Vecchi ha denunciato l’ennesimo episodio di una serie di disagi che, secondo quanto riferito, si protraggono da tempo, in relazione alla durata del cantiere. In particolare, nella mattinata del 5 novembre, dalle ore 6.20 alle 7.30 circa, l’abitazione e il locale commerciale sarebbero stati interessati da vibrazioni continue e particolarmente intense. Un fenomeno che, secondo la segnalazione, avrebbe già provocato la comparsa di crepe superficiali negli intonaci, accompagnate da emissioni sonore e dispersione di polveri. Una situazione che, a giudizio del denunciante, avrebbe superato la normale soglia di tollerabilità, con pesanti ripercussioni sulla qualità della vita, sul riposo notturno e sullo svolgimento delle normali attività quotidiane. A destare ulteriore preoccupazione è anche il timore di possibili conseguenze sull’integrità strutturale dell’edificio. Da qui la richiesta di un intervento urgente da parte delle autorità e degli organismi competenti, affinché vengano effettuate verifiche sulla regolarità delle attività di cantiere, sul rispetto degli orari previsti dal regolamento comunale di Polizia urbana e sui limiti delle emissioni acustiche e vibrazionali. In particolare, all’ ARPAC viene chiesto di effettuare rilievi tecnici strumentali, fonometrici e vibrometrici, sia nell’area interessata sia all’interno dell’immobile, per accertare l’entità delle emissioni e valutare l’eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi o di sospensione dei lavori, qualora venissero riscontrate violazioni delle norme di sicurezza, dei limiti di legge o delle condizioni dell’autorizzazione in deroga acustica concessa al cantiere. All’Ispettorato nazionale del lavoro di Avellino-Benevento viene inoltre richiesta una verifica sul rispetto del cronoprogramma delle attività di cantierizzazione allegato al progetto esecutivo di RFI. L’iniziativa dell’ingegnere Eliseo Vecchi punta a ottenere riscontri tecnici e istituzionali sulle criticità segnalate e a garantire che la realizzazione di un’opera infrastrutturale strategica avvenga nel rispetto della sicurezza, della salute e dei diritti dei cittadini che vivono e lavorano nelle aree interessate dal cantiere.