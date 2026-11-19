Manovra 2027, la Cgil Benevento in piazza: "Investimenti e lavoro per il Sannio" Il sindacato contesta la Legge di Bilancio: "Servono risorse su sanità, salari e aree interne".

«Non chiediamo assistenza per i nostri territori, ma investimenti, sviluppo, occupazione e pari diritti di cittadinanza. La manovra finanziaria non dà risposte alle emergenze sociali e rischia di aggravare le disuguaglianze territoriali». Venerdì 20 novembre la CGIL ha proclamato uno sciopero generale nazionale per l'intera giornata di lavoro, contro le scelte economiche e sociali del Governo e i contenuti della Legge di Bilancio 2027. Uno sciopero che mette al centro salari, stipendi e pensioni, giustizia fiscale, sanità pubblica, istruzione, sicurezza sul lavoro, contrasto alla precarietà, diritto alla mobilità, pace e investimenti per lo sviluppo del Paese. Per la CGIL di Benevento questa mobilitazione assume un significato ancora più profondo: è una battaglia per il futuro del Sannio e per il diritto delle popolazioni delle aree interne a non essere condannate all'isolamento, all'impoverimento e allo spopolamento. La provincia di Benevento vive da anni una crisi demografica, economica e sociale che rischia di diventare irreversibile. I giovani continuano a cercare altrove opportunità di lavoro e di vita, la popolazione invecchia, intere comunità perdono progressivamente servizi essenziali, mentre aumentano le difficoltà delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati. Non siamo di fronte a un destino inevitabile. Siamo di fronte alle conseguenze di scelte politiche che, nel corso degli anni, hanno accentuato i divari tra Nord e Sud, tra città e aree interne, tra territori forti e territori marginalizzati. La Legge di Bilancio 2027, secondo la CGIL, non affronta queste contraddizioni e non mette a disposizione le risorse necessarie per invertirne la tendenza. Mentre il costo della vita continua a pesare sui redditi delle famiglie, mancano risposte strutturali alla perdita del potere d'acquisto. La CGIL rivendica aumenti salariali, rinnovi dei contratti collettivi, piena rivalutazione delle pensioni e un sistema fiscale realmente progressivo, che restituisca ai lavoratori dipendenti e ai pensionati quanto sottratto dal drenaggio fiscale e contrasti concretamente

l'evasione. Nel Sannio, dove una parte significativa dell'economia è caratterizzata da piccole imprese, lavoro agricolo, edilizia, commercio, servizi e appalti, la questione salariale si intreccia con quella della precarietà e della qualità dell'occupazione.

Non basta creare un posto di lavoro qualsiasi: occorre garantire un lavoro stabile, sicuro, dignitoso e adeguatamente retribuito. Un lavoro che permetta alle persone, soprattutto ai giovani, di costruire il proprio futuro senza essere costrette ad abbandonare la propria terra. La sanità rappresenta una delle emergenze più gravi del nostro territorio. Carenza di personale medico e sanitario, difficoltà nell'accesso alle prestazioni, liste d'attesa, insufficienza dei servizi territoriali e problemi di collegamento con le strutture ospedaliere rendono sempre più difficile esercitare concretamente il diritto alla salute. Per chi vive nei piccoli comuni del Fortore, del Tammaro, del Titerno o nelle altre aree interne della provincia, una visita specialistica può trasformarsi in un percorso complicato, costoso e talvolta impossibile. La CGIL rivendica un Servizio sanitario nazionale realmente pubblico e universale, con più finanziamenti, assunzioni, medicina di prossimità, servizi per la non autosufficienza e presidi sanitari distribuiti sul territorio. Non possiamo accettare che il progressivo indebolimento della sanità pubblica finisca per trasformare la salute in un diritto accessibile soprattutto a chi può permettersi di pagare.

Per la provincia di Benevento il diritto alla mobilità è una condizione essenziale per garantire il diritto al lavoro, allo studio, alla salute e alla partecipazione sociale. Collegamenti ferroviari insufficienti, trasporto pubblico locale inadeguato e ritardi nella realizzazione delle infrastrutture rappresentano ostacoli concreti allo sviluppo economico e sociale. La CGIL chiede investimenti sulla rete ferroviaria, sulle infrastrutture stradali, sui collegamenti tra i comuni e sul trasporto pubblico locale, con particolare attenzione alle esigenze di studenti, lavoratori, anziani e persone prive di mezzi propri. Le grandi opere devono accompagnarsi a una mobilità quotidiana efficiente, accessibile e sostenibile. Un territorio non può essere considerato realmente connesso se i suoi cittadini non riescono a raggiungere agevolmente una scuola, un ospedale o il proprio posto di lavoro.

La riduzione dei servizi scolastici e il dimensionamento della rete scolastica rischiano di colpire

soprattutto i piccoli comuni, aggravando un processo di impoverimento sociale già in atto. Difendere la scuola pubblica nelle aree interne significa difendere la presenza dello Stato, le opportunità educative e il futuro delle comunità. Chiediamo investimenti nell'edilizia scolastica, nel personale, nel trasporto degli studenti e nel diritto allo studio, insieme a politiche che colleghino formazione, università, ricerca e occupazione qualificata. La concomitanza dello sciopero generale della CGIL con la mobilitazione europea degli studenti rafforza il significato di una battaglia comune tra generazioni. Non può esserci futuro per il Sannio se ai suoi giovani viene lasciata come unica prospettiva quella di partire.

La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità assoluta. Le morti e gli infortuni non possono essere considerati fatalità né un prezzo inevitabile della produzione. Servono maggiori controlli, prevenzione, formazione, responsabilità delle imprese e contrasto ai sistemi di appalto e subappalto che comprimono diritti e tutele. Allo stesso tempo occorre un piano straordinario per il lavoro e lo sviluppo delle aree interne, capace di valorizzare il sistema produttivo sannita, l'agroalimentare, l'artigianato, l'industria, la logistica, la forestazione e la tutela del territorio. La transizione ecologica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale possono rappresentare occasioni concrete per creare nuova occupazione di qualità. Le risorse destinate alle aree interne devono trasformarsi in investimenti produttivi e servizi permanenti, attraverso una programmazione condivisa con le istituzioni locali e le parti sociali.

La CGIL contesta inoltre la scelta di aumentare le spese militari mentre restano insufficienti le risorse destinate alla sanità, alla scuola, alle politiche sociali e al sostegno dei redditi. Rivendichiamo una politica economica che rimetta al centro la pace, il lavoro, la giustizia sociale e ambientale. Per noi la pace non è separata dai diritti sociali: significa anche scegliere di investire nella vita delle persone, nella sicurezza dei territori, nei servizi pubblici e nella coesione delle comunità.

Lo sciopero generale del 20 novembre rappresenta dunque una mobilitazione che va ben oltre la contestazione della manovra finanziaria. È la richiesta di cambiare le priorità economiche e sociali del Paese, di rafforzare il ruolo pubblico nell'economia e di riconoscere finalmente alle aree interne una funzione centrale nelle politiche nazionali di sviluppo. Non chiediamo politiche assistenziali, né interventi occasionali. Rivendichiamo una strategia strutturale capace di fermare lo spopolamento, contrastare la desertificazione economica e sociale e garantire alle popolazioni del Sannio gli stessi diritti e le stesse opportunità riconosciuti agli altri cittadini italiani. Il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla mobilità e a una pensione dignitosa non può cambiare a seconda del luogo in cui si nasce o si sceglie di vivere. È questo il significato più profondo della nostra mobilitazione: dare piena attuazione ai principi di uguaglianza sostanziale e dignità del lavoro sanciti dalla Costituzione. La CGIL di Benevento chiama alla mobilitazione le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, le studentesse e gli studenti, le associazioni e tutte le realtà democratiche del territorio. Il corteo del 20 novembre partirà alle ore 9.00 da via Delcogliano, nei pressi dell'Ospedale San Pio di Benevento, per attraversare la città e concludersi sul Corso Garibaldi, dinanzi alla Prefettura di Benevento, dove si terranno gli interventi conclusivi. Il Sannio non vuole rassegnarsi al declino. Le aree interne non sono territori da accompagnare allo spopolamento, ma comunità da sostenere e valorizzare. Perché senza lavoro non c'è futuro. Senza servizi non ci sono diritti. Senza giustizia sociale non può esserci sviluppo. IL FUTURO È ADESSO. E IL FUTURO DEL SANNIO NON PUÒ PIÙ ASPETTARE.