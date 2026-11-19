Confindustria Benevento: Elena Cuozzo al vertice di Automotive e Aerospazio Al centro del mandato innovazione tecnologica, competenze specialistiche e ascolto delle imprese

Elena Cuozzo, titolare di Pinauto, è stata eletta alla guida della Sezione Automotive, Aerospazio e Aeronautica di Confindustria Benevento. L’elezione segna l’avvio di un nuovo mandato volto a consolidare e sviluppare uno dei comparti strategici per l’economia e l’innovazione del territorio sannita. Subito dopo la nomina, la neo-eletta Presidente ha espresso la propria gratitudine agli associati e ai vertici dell'Associazione per il sostegno ricevuto, tracciando le linee guida del proprio programma di lavoro. «Grazie per la fiducia che mi avete accordato. Assumo la presidenza della Sezione Automotive, Aerospazio e Aeronautica con emozione e senso di responsabilità» – ha dichiarato Elena Cuozzo. Nel suo intervento, Cuozzo ha sottolineato le peculiarità e i punti di convergenza dei comparti rappresentati dalla Sezione: «La nostra Sezione riunisce settori che vivono momenti diversi: alle profonde trasformazioni dell’automotive si affiancano le nuove, stimolanti prospettive dell’aerospazio e dell’aeronautica. Pur nelle loro specificità, questi comparti condividono sfide decisive: l’innovazione tecnologica, la formazione di competenze specialistiche e il coinvolgimento dei giovani. Da qui vorrei ripartire, ascoltando le imprese e costruendo insieme occasioni concrete di collaborazione». La neo-Presidente ha infine ribadito la volontà di operare in piena sinergia con il tessuto produttivo locale: «Mi impegnerò a non deludere la vostra fiducia, lavorando con dedizione e spirito di squadra affinché questo incarico si traduca in un contributo concreto per la crescita delle nostre aziende e dello sviluppo del territorio».

La squadra di presidenza risulta così composta:

Elena Cuozzo – Presidente - Pinauto srl

Maria De Rosa – Consigliere (Ideal car srl)

Marco Esposito – Consigliere (Cosine remote sensing srl)

Profilo Elena Cuozzo

Elena Cuozzo, classe 1977 laureata in ambito psicopedagogico, è Amministratore Unico di Pinauto Group, azienda di famiglia nella quale opera da circa venticinque anni curandone la direzione amministrativa e finanziaria. Pinauto nasce nel 1979 dall'intuizione di Giuseppe Amoriello, allora diciannovenne studente universitario , con due automobili presso una stazione di servizio e un principio rimasto immutato nel tempo: mettere il cliente al centro. Oggi l'azienda è punto di riferimento per i marchi BMW e MINI nella provincia di Benevento e Avellino e per il Molise, offrendo attività di vendita, noleggio e assistenza avvalendosi di personale altamente formato presso il Training Center BMW di Milano.