Tifosi giallorossi a Marassi, si va verso le 500 unità Nel mirino il record stagionale fissato a Cremona di 545 presenze. Nel 2017 furono un migliaio

480 biglietti staccati per il settore ospiti di Marassi e il dato è destinato ancora ad aumentare. I tifosi giallorossi possono acquistare il biglietto per la sfida con la Sampdoria fino alle 19 di domani sera. Il tempo insomma c'è per rendere ancora più cospicua la presenza di supporters giallorossi nello stadio blucerchiato. C'è in ballo il record di presenze stagionali che appartiene alla trasferta di Cremona. Allo Zini quel pomeriggio furono 545 i tifosi sanniti presenti. Come sempre una parte rilevante la stanno avendo i cosiddetti tifosi del Nord, che possono raggiungere Genova dalle varie zone di residenza, in pratica da tutto il settentrione. E' una quota di presenze importanti considerata la distanza col capoluogo sannita, circa 720 km. C'è da dire che anche in qualche circostanza precedente ci fu un autentico esodo di appassionati giallorossi a Marassi, come il 20 agosto del 2017, il primo anno di serie A, nel quale la sfida con la Samp capitò proprio all'esordio in campionato. Allora furono circa un migliaio i tifosi sanniti presenti.

Non resta che attendere la chiusura della prevendita per capire se è stata superata anche la quota di Cremona.