Parcheggi e traffico a Benevento, De Stasio attacca e lancia nove proposte Tra i punti: via le strisce blu dagli ospedali, sosta gratuita nel weekend e abbonamenti per tutti

Sul piano traffico è intervenuta Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale del Comune di Benevento che ha sottolineato: "Ho avuto già modo di dirlo in precedenti occasioni ma…repetita juvant. Benevento non ha un piano traffico aggiornato e coerente con le sopravvenute esigenze dei cittadini e del territorio e, naturalmente, questo complica la situazione parcheggi in città. Il piano traffico, in verità, andava predisposto ed approvato in Consiglio prima di definire l’affidamento della gara per la gestione dei parcheggi, in modo che la società aggiudicataria avrebbe dovuto conformarsi alle indicazioni contenute nel piano. Invece, come al solito e come in quasi tutte le altre occasioni, si è andati avanti senza un progetto né una visione territoriale complessiva, e senza avere contezza delle esigenze dei cittadini. Ovviamente ci troviamo praticamente “invasi” da strisce blu (ad eccezione di alcune zone della città, dove evidentemente il “blu” è bandito per motivi…elettorali), quotidianamente raggiunti da contravvenzioni elevate da personale non legittimato (è solo grazie alla Commissione Consiliare Traffico che finalmente il Comandante dei Vigili Urbani ha inviato una circolare esplicativa agli ausiliari…), impossibilitati ad acquistare un abbonamento per poter trovare parcheggio nei pressi dell’abitazione o del posto di lavoro se questi sono ubicate in zona A, e via dicendo… Peraltro giustificare, ad esempio, le strisce blu dinanzi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli affermando che “…c’erano anche prima” è una evidente contraddizione: innanzitutto dobbiamo ricordare che “prima” l’ingresso del detto Pronto Soccorso non era ubicato in via Paga, ma affermare che le strisce sono state solo “confermate” dimostra quello che ho affermato e cioè la necessità, prima di ogni cosa, di dotarsi di un piano traffico efficiente e coerente. D’altro canto non mi pare che perpetuare eventuali errori sia giusto o conveniente… L’Amministrazione è totalmente assente sul problema del traffico e dei parcheggi e, quando interviene, lo fa in modo generico e superficiale. Tanto per fare degli esempi sul problema degli ausiliari (che non sono legittimati ad elevare contravvenzioni se non nei casi espressamente previsti dal CdS) è intervenuta la Commissione Consiliare Traffico e Mobilità (ecco perché era necessario che i consiglieri comunali, soprattutto di opposizione, continuassero a svolgere in tali organismi il proprio ruolo) che ha praticamente “costretto” il Comandante dei Vigili Urbani ad inviare alla BEMOBI una circolare esplicativa in cui viene chiarito il punto; sul problema dei “paletti rossi” è stato l’intervento della detta Commissione a far scattare le verifiche sulle autorizzazioni necessarie per la loro installazione. Addirittura l’Assessore, a proposito dei paletti installati in piazza Duomo, ha sostenuto che quell’intervento fosse stato “autorizzato” dal Comune, mentre l’autorizzazione specifica mancava (e manca), dimostrando, così, di non essere “informato” adeguatamente… Ma non voglio fermarmi solo alle critiche, pur sacrosante e condivise dalla cittadinanza. Come risolvere, giunti a questo punto, il problema parcheggi?

1)Prevedere la possibilità di abbonamenti mensili per il parcheggio in TUTTA la città, e non solo in “alcune strade ricadenti in zona B”; 2)Consentire il parcheggio gratuito in tutta la città dalle ore 20,00 del sabato fino al lunedì mattina (come, peraltro, accade in tutte le città); 3)Eliminare le strisce blu nelle immediate vicinanze degli Ospedali e degli Uffici Pubblici; 4)Incentivare il parcheggio coperto con la previsione di abbonamenti mensili a costo conveniente nelle strutture di via del Pomerio (Megaparcheggio) e Porta Rufina; 5)Verificare in modo immediato il rispetto della percentuale di posti a pagamento con quelli per residenti e quelli liberi IN OGNI ZONA della CITTA’ e non solo complessivamente (attualmente abbiamo alcune zone “solo blu” e alcune zone “solo bianche”) e provvedere di conseguenza riducendo le eventuali strisce blu in eccesso; 6) Stipulare una convenzione con l’Amministrazione Provinciale per la fruibilità del parcheggio nei pressi di piazza Risorgimento (zone mercatino); 7)Lavorare ad un piano traffico e parcheggio che tenga presenti le mutate esigenze della città e delle attività ivi svolte; 8)Controllare in modo efficiente che i lavori effettuati da altri enti (fibra, elettricità, gas) siano stati debitamente programmati ed autorizzati dal Comune e verificare che, una volta effettuati gli interventi, vengano rimesse in pristino le strade interessate (cosa che, invece, non accade mai); 9)Controllare che eventuali lavori posti in essere dalla società che gestisce i parcheggi siano stati debitamente autorizzati ed approvati (vedi, ad es. gli ormai famosi paletti rossi).

Non è difficile procedere in tal modo, dipende solo ed esclusivamente dalla volontà dell’Amministrazione. Ed è del tutto evidente che, laddove si continui solo a “giustificare” errori ed abusi, la cittadinanza non potrà fare altro che prendere atto della totale CARENZA di tale volontà e, se mi è consentito, ricordarsene e regolarsi di conseguenza".