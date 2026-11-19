CampaniAlleva Expo 2026, debutta il padiglione dedicato alla biodiversità Dal 27 al 29 novembre al CECAS di Benevento oltre 700 capi, razze autoctone, workshop e laboratori

A poco più di una settimana dall’inizio della quarta edizione, CampaniAlleva Expo 2026 ufficializza una delle principali novità della manifestazione: alla fiera in programma il 27, 28 e 29 novembre presso il CECAS di Benevento, in contrada Olivola, vi sarà un intero padiglione dedicato alla biodiversità animale. Uno spazio autonomo riservato al progetto “Padiglione Biodiversità – Allevatori Custodi”: è la prima volta nella storia della manifestazione targata Associazione Allevatori della Campania e del Molise. L’iniziativa è incentrata sulla conservazione delle razze autoctone, sulla divulgazione scientifica e sul legame tra allevamento, territorio e produzioni agroalimentari. Al centro del progetto ci sarà la figura dell’Allevatore Custode, linea sulla quale AACM lavora sin dal 2021 con il supporto e la collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Un modello che affianca alla tradizionale funzione produttiva dell’allevamento un ruolo più ampio: conservare le razze autoctone allevate in modo estensivo e, attraverso di esse, contribuire alla tutela del territorio e del patrimonio genetico zootecnico. L’obiettivo è fare del Padiglione una vera piazza d’incontro tra allevatori, ricerca e cittadinanza, mostrando come la biodiversità animale sia legata alla conservazione dei pascoli e delle aree interne, alla qualità delle produzioni agroalimentari e al presidio dei territori rurali e montani. Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle nuove generazioni, attraverso attività didattiche e occasioni di confronto per favorire il ricambio generazionale nel settore. Numerose le razze autoctone protagoniste: tra gli ovini Laticauda, Bagnolese, Turchessa e Gentile di Puglia; tra i caprini Cilentana, Napoletana e di Montefalcone; tra gli equini Persano, Napoletano, Salernitano e Pentro, oltre alle diverse specie avicole. Allevatori e tecnici accompagneranno il percorso espositivo per approfondire e raccontare caratteristiche e valore delle diverse popolazioni animali. Ma non solo, perché il nuovo padiglione ospiterà anche la Mostra delle Razze Autoctone a rischio di estinzione, con capi iscritti ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici, oltre a valutazioni morfologiche e screening di razza dedicati alla variabilità genetica, alla selezione dei riproduttori e alla conservazione dei caratteri tipici delle popolazioni autoctone. Biodiversità animale e agroalimentare saranno dunque raccontate come parti dello stesso patrimonio. Tra le eccellenze valorizzate figurano Pecorino di Vitulano, Pecorino di Pietraroja, Pecorino Laticauda dell’Alto Sannio, Pecorino Bagnolese, Ricotta Bagnolese fresca e salata, Cacio “Moscio” di Avella, Pecorino e Caciotte di Turchessa, Pecorino di Carmasciano, Ricotta Manteca o Burrino di Pecora, oltre a carne e arrosticini di pecora Laticauda. Trattasi di un percorso che consentirà di raccontare anche il rapporto tra conservazione delle razze, pascoli tradizionali e produzioni DOP, IGP e PAT. Un ruolo centrale nel progetto sarà affidato alla componente scientifica. Con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi del Molise e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il programma prevederà tavoli tecnici, workshop e seminari dedicati alla tracciabilità molecolare delle produzioni, alla conservazione del germoplasma, alla mitigazione dell’impatto ambientale degli allevamenti estensivi e all’impiego della zootecnia di precisione nella salvaguardia delle razze minori. A questi appuntamenti si affiancheranno laboratori sensoriali e didattici rivolti a scuole, famiglie e visitatori, oltre a incontri dedicati ai giovani allevatori e alle filiere. Le suddette novità interesseranno tutte e tre le giornate di Expo 2026. In particolare, venerdì 27 novembre, dopo l’inaugurazione del Padiglione, partiranno i percorsi guidati con gli Allevatori Custodi, i laboratori per le scuole e le prime valutazioni morfologiche. Sabato 28, a seguire, spazio alla divulgazione scientifica, con approfondimenti su tracciabilità molecolare, conservazione del germoplasma e proprietà nutraceutiche delle produzioni da allevamento estensivo, oltre a degustazioni ed educational. Domenica 29, infine, le valutazioni finali culmineranno nel Ring d’Onore, mentre gli incontri conclusivi saranno dedicati alle filiere e alle prospettive per i giovani allevatori. Il nuovo Padiglione Biodiversità impreziosisce la cornice già ricchissima della tre-giorni di CampaniAlleva Expo 2026, che dal 27 al 29 novembre accoglierà oltre 700 capi appartenenti a ben 145 razze differenti, su una superficie complessiva di 18.000 metri quadrati coperti e 25.000 scoperti, con accesso gratuito al pubblico.