A poco più di una settimana dall’inizio della quarta edizione, CampaniAlleva Expo 2026 ufficializza una delle principali novità della manifestazione: alla fiera in programma il 27, 28 e 29 novembre presso il CECAS di Benevento, in contrada Olivola, vi sarà un intero padiglione dedicato alla biodiversità animale. Uno spazio autonomo riservato al progetto “Padiglione Biodiversità – Allevatori Custodi”: è la prima volta nella storia della manifestazione targata Associazione Allevatori della Campania e del Molise. L’iniziativa è incentrata sulla conservazione delle razze autoctone, sulla divulgazione scientifica e sul legame tra allevamento, territorio e produzioni agroalimentari. Al centro del progetto ci sarà la figura dell’Allevatore Custode, linea sulla quale AACM lavora sin dal 2021 con il supporto e la collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Un modello che affianca alla tradizionale funzione produttiva dell’allevamento un ruolo più ampio: conservare le razze autoctone allevate in modo estensivo e, attraverso di esse, contribuire alla tutela del territorio e del patrimonio genetico zootecnico. L’obiettivo è fare del Padiglione una vera piazza d’incontro tra allevatori, ricerca e cittadinanza, mostrando come la biodiversità animale sia legata alla conservazione dei pascoli e delle aree interne, alla qualità delle produzioni agroalimentari e al presidio dei territori rurali e montani. Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle nuove generazioni, attraverso attività didattiche e occasioni di confronto per favorire il ricambio generazionale nel settore. Numerose le razze autoctone protagoniste: tra gli ovini Laticauda, Bagnolese, Turchessa e Gentile di Puglia; tra i caprini Cilentana, Napoletana e di Montefalcone; tra gli equini Persano, Napoletano, Salernitano e Pentro, oltre alle diverse specie avicole. Allevatori e tecnici accompagneranno il percorso espositivo per approfondire e raccontare caratteristiche e valore delle diverse popolazioni animali. Ma non solo, perché il nuovo padiglione ospiterà anche la Mostra delle Razze Autoctone a rischio di estinzione, con capi iscritti ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici, oltre a valutazioni morfologiche e screening di razza dedicati alla variabilità genetica, alla selezione dei riproduttori e alla conservazione dei caratteri tipici delle popolazioni autoctone. Biodiversità animale e agroalimentare saranno dunque raccontate come parti dello stesso patrimonio. Tra le eccellenze valorizzate figurano Pecorino di Vitulano, Pecorino di Pietraroja, Pecorino Laticauda dell’Alto Sannio, Pecorino Bagnolese, Ricotta Bagnolese fresca e salata, Cacio “Moscio” di Avella, Pecorino e Caciotte di Turchessa, Pecorino di Carmasciano, Ricotta Manteca o Burrino di Pecora, oltre a carne e arrosticini di pecora Laticauda. Trattasi di un percorso che consentirà di raccontare anche il rapporto tra conservazione delle razze, pascoli tradizionali e produzioni DOP, IGP e PAT. Un ruolo centrale nel progetto sarà affidato alla componente scientifica. Con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi del Molise e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il programma prevederà tavoli tecnici, workshop e seminari dedicati alla tracciabilità molecolare delle produzioni, alla conservazione del germoplasma, alla mitigazione dell’impatto ambientale degli allevamenti estensivi e all’impiego della zootecnia di precisione nella salvaguardia delle razze minori. A questi appuntamenti si affiancheranno laboratori sensoriali e didattici rivolti a scuole, famiglie e visitatori, oltre a incontri dedicati ai giovani allevatori e alle filiere. Le suddette novità interesseranno tutte e tre le giornate di Expo 2026. In particolare, venerdì 27 novembre, dopo l’inaugurazione del Padiglione, partiranno i percorsi guidati con gli Allevatori Custodi, i laboratori per le scuole e le prime valutazioni morfologiche. Sabato 28, a seguire, spazio alla divulgazione scientifica, con approfondimenti su tracciabilità molecolare, conservazione del germoplasma e proprietà nutraceutiche delle produzioni da allevamento estensivo, oltre a degustazioni ed educational. Domenica 29, infine, le valutazioni finali culmineranno nel Ring d’Onore, mentre gli incontri conclusivi saranno dedicati alle filiere e alle prospettive per i giovani allevatori. Il nuovo Padiglione Biodiversità impreziosisce la cornice già ricchissima della tre-giorni di CampaniAlleva Expo 2026, che dal 27 al 29 novembre accoglierà oltre 700 capi appartenenti a ben 145 razze differenti, su una superficie complessiva di 18.000 metri quadrati coperti e 25.000 scoperti, con accesso gratuito al pubblico.
CampaniAlleva Expo 2026, debutta il padiglione dedicato alla biodiversità
Dal 27 al 29 novembre al CECAS di Benevento oltre 700 capi, razze autoctone, workshop e laboratori
Benevento.