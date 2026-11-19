Cusano Mutri, Nuova Cusano propone le sedute del Consiglio in videoconferenza Mozione sottoscritta da Di Muzio, Crocco, Cassella e Maturo per favorire la partecipazione ai lavori

Rendere il funzionamento del Consiglio Comunale più moderno e flessibile, favorendo la partecipazione dei suoi componenti. È questo l'obiettivo della mozione presentata in data 19 novembre 2026 dal gruppo consiliare di minoranza "Nuova Cusano", con la quale si propone di introdurre la possibilità di svolgere le sedute consiliari anche attraverso collegamenti in videoconferenza. La proposta, sottoscritta dal capogruppo Marino Di Muzio e dai consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, prevede due distinte modalità. La prima consiste nello svolgimento delle sedute interamente in videoconferenza, con tutti i consiglieri collegati da remoto. La seconda riguarda la modalità mista, con alcuni componenti presenti fisicamente nella sala consiliare e altri collegati a distanza. «Non si tratta di sostituire le sedute in presenza, che restano un importante momento di confronto istituzionale – afferma il capogruppo arch. Marino Di Muzio – ma di affiancare a esse strumenti tecnologici che possano, quando necessario, agevolare la partecipazione e garantire la continuità dei lavori consiliari anche in presenza di impedimenti personali o lavorativi». Nella mozione viene richiamata un'esperienza già maturata dallo stesso Comune di Cusano Mutri. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 22 marzo 2023, infatti, l'Ente ha approvato un regolamento per il funzionamento della Giunta in modalità telematica, prevedendo sia la partecipazione in videoconferenza sia lo svolgimento delle sedute in forma mista. Secondo Nuova Cusano, tale precedente costituisce un riferimento utile per valutare l'introduzione di analoghe modalità anche per il Consiglio Comunale, nel rispetto delle specificità e delle prerogative proprie dell'organo consiliare. La mozione pone particolare attenzione alle garanzie necessarie per assicurare la regolarità delle sedute: identificazione dei partecipanti, verifica del numero legale, possibilità di intervenire nel dibattito, modalità di votazione, verbalizzazione, sicurezza dei collegamenti e tutela dei dati personali. A tal fine, viene proposto di demandare alla I Commissione Consiliare, in caso di approvazione della mozione, l'approfondimento della questione e la predisposizione di un apposito regolamento, oppure delle necessarie modifiche e integrazioni a quello attualmente vigente. La disciplina dovrà successivamente seguire il previsto iter istituzionale per la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. «Siamo convinti – conclude il capogruppo arch. Marino Di Muzio – che modernizzare il funzionamento delle istituzioni significhi anche rimuovere, laddove possibile, gli ostacoli alla partecipazione e rendere più agevole l'esercizio del mandato elettivo». La mozione è stata presentata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e si chiede che venga iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare.