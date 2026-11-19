Lavoro e formazione, l'assessore regionale Saggese in visita nel Sannio Tappe a Foglianise e Torrecuso con il segretario provinciale di Italia Viva Bepy Izzo e i sindaci

Rafforzare il dialogo tra istituzioni regionali, amministrazioni locali e mondo produttivo, promuovendo politiche del lavoro e della formazione sempre più rispondenti alle esigenze del territorio. È questo l’obiettivo della recente visita nel Sannio dell’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, accompagnata dal segretario provinciale di Italia Viva, Bepy Izzo, e dai dirigenti territoriali del partito. Una serie di incontri che ha consentito di approfondire le principali esigenze del tessuto economico e sociale sannita, con particolare attenzione al rafforzamento delle connessioni tra Centri per l’Impiego e imprese, alla formazione professionale e alla necessità di costruire percorsi capaci di intercettare i fabbisogni occupazionali del territorio. La visita ha preso il via da Foglianise, dove l’assessore Saggese ha partecipato, insieme al sindaco Giovanni Mastrocinque, all’amministrazione comunale e alla dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo Padre Isaia, alle celebrazioni in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Successivamente, la delegazione ha raggiunto Torrecuso per un incontro presso la realtà produttiva MCF di Carmine Meola. Un’occasione di confronto diretto con il mondo imprenditoriale, preceduta dai saluti istituzionali del sindaco Angelino Iannella e da un intervento della presidente dei Giovani Commercialisti della provincia di Benevento, Veronica De Blasio, che ha illustrato alcune proposte in materia di formazione professionale. «Ringraziamo l’assessore Angelica Saggese per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti delle nostre comunità – dichiara Bepy Izzo, segretario provinciale di Italia Viva –. Siamo convinti che una politica regionale efficace debba partire dall’ascolto dei territori, dal confronto con gli amministratori locali, con le imprese e con il mondo delle professioni. Solo attraverso una conoscenza diretta delle esigenze e delle potenzialità del Sannio è possibile costruire risposte concrete, soprattutto sul fronte dell’occupazione e della formazione». «Il nostro obiettivo – prosegue Izzo – è contribuire a rafforzare il collegamento tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando il ruolo dei Centri per l’Impiego e promuovendo percorsi formativi coerenti con le reali necessità delle aziende. È fondamentale saper anticipare i fabbisogni professionali, creando opportunità soprattutto per i giovani e favorendo la competitività del sistema produttivo locale». Per il segretario provinciale di Italia Viva, il confronto istituzionale deve svilupparsi al di là delle appartenenze politiche, privilegiando le esigenze delle comunità e le prospettive di crescita del territorio. «Non si tratta di una visita isolata, ma dell’inizio di un percorso di interlocuzione stabile con la Regione Campania – conclude Izzo –. L’assessore Saggese ha manifestato la volontà di tornare con frequenza nella nostra provincia, confermando un’attenzione che riteniamo particolarmente importante. Come Italia Viva continueremo a favorire occasioni di confronto e collaborazione, senza distinzioni di colore politico, con un unico obiettivo: fare in modo che il Sannio abbia il ruolo e l’attenzione che merita nell’agenda politica regionale, traducendo l’ascolto in iniziative e opportunità concrete per cittadini, lavoratori e imprese».