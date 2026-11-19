ASIA Benevento: venerdì 20 novembre possibili disservizi per lo sciopero L'azienda assicura i servizi minimi per legge. Da sabato 21 novembre via ai recuperi straordinari

In vista dello sciopero di domani, Asia Benevento annuncia possibili disservizi: "Venerdì 20 novembre la CGIL ha proclamato uno sciopero generale nazionale. Per questo motivo si potrebbero verificare disservizi nella raccolta. Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dalla Legge 146/1990. I servizi torneranno regolari da sabato 21 novembre e il personale ASIA garantirà recuperi straordinari. Asia Benevento si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione".