Forti raffiche di vento: danni alla tensostruttura Travaglione Polizia municipale e vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza

Intervento d’emergenza in via Galganetti a causa dei danni provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito il territorio cittadino. Le forti raffiche di vento e le avverse condizioni meteorologiche hanno compromesso l’integrità del telone di copertura della tendostruttura sportiva "Rosario Travaglione", impianto gestito dalla società cestistica Meomartini Basket.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le pattuglie della Polizia Municipale di Benevento, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Gli operatori hanno provveduto a transennare e mettere in sicurezza l’intera area circostante l’impianto, interdicendo il transito pedonale e veicolare nei tratti a rischio per tutelare l’incolumità pubblica.

I Vigili del Fuoco, con il supporto logistico degli agenti della Polizia Locale, hanno avviato e portato a termine le complesse operazioni di rimozione del tendone danneggiato, evitando ulteriori distacchi o crolli strutturali. L'area resterà monitorata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo.