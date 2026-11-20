SS87 Sannitica: scatta il divieto per i mezzi pesanti Circolazione interdetta tra il km 104,3 e il km 108,9

Stop ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate sulla SS87 Sannitica, nel tratto compreso tra il km 104+300 e il km 108+900. Il provvedimento, disposto da Anas con l’ordinanza n. 256/2026/CB, entrerà in vigore dalle ore 21 di venerdì 20 novembre 2026. Previsti percorsi alternativi per i collegamenti tra Benevento e Campobasso e viceversa.

Nuove limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 87 Sannitica. Anas ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra il km 104+300 e il km 108+900, in entrambe le direzioni di marcia.

La misura è stata adottata per consentire l'esecuzione di verifiche tecniche approfondite, considerate urgenti, su due opere d'arte presenti lungo la statale: il ponte denominato "Rio Fratto", situato al km 105+850, e quello identificato come "PO_107+358", al km 107+358. Gli accertamenti saranno effettuati secondo le Linee guida ministeriali per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti.

L'ordinanza, firmata dal responsabile dell'Area Gestione Rete di Anas, Annalisa Giovannetti, stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento dalle ore 21 del 20 novembre 2026.

I percorsi alternativi tra Campobasso e Benevento

Per limitare i disagi alla circolazione dei mezzi pesanti, Anas ha individuato due itinerari alternativi, differenziati in base alla direzione di percorrenza.

Per i veicoli provenienti da Benevento e diretti a Campobasso, il percorso prevede l'utilizzo della tangenziale di Benevento, con uscita Benevento Ovest in direzione Pietrelcina. Si dovrà quindi proseguire verso Reino e Colle Sannita lungo la SS212 Var, per poi immettersi sulla SS212 nel territorio di Riccia. Da qui si raggiungerà la rotatoria al km 22 della SS645, proseguendo in direzione Campobasso.

Per chi viaggia invece da Campobasso verso Benevento, sarà necessario percorrere la SS645 "Fondo Valle del Tappino" in direzione Foggia, fino alla rotatoria al km 22. Da questo punto si dovrà imboccare la SS212 "Della Valle del Fortore" in direzione Riccia e Colle Sannita, continuando verso Reino e Pietrelcina attraverso la SS212 Var, fino a raggiungere Benevento.

Tempi di percorrenza e segnaletica

Secondo le indicazioni riportate nella documentazione Anas, il percorso alternativo comporta un incremento dei tempi di percorrenza stimato in circa 30 minuti per il tratto interessato dalla limitazione. La documentazione cartografica allegata indica inoltre un tempo di percorrenza di circa 24 minuti per l'itinerario alternativo rappresentato.

L'Area Tecnica Esercizio – Centro Manutenzione A, Nucleo C, sarà incaricata dell'attuazione dell'ordinanza e provvederà all'installazione e alla manutenzione della segnaletica necessaria, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

Il provvedimento è stato trasmesso alle Prefetture di Benevento e Campobasso, alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, alle forze dell'ordine, ai Comuni interessati, ai Vigili del Fuoco, al servizio sanitario 118 e agli altri enti competenti.

Anas provvederà inoltre a informare gli utenti attraverso la segnaletica stradale e i propri canali di comunicazione, coinvolgendo anche il CCISS per la diffusione delle informazioni sulla viabilità.

Il divieto riguarda esclusivamente i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, che dovranno obbligatoriamente utilizzare gli itinerari alternativi indicati. La limitazione si rende necessaria per consentire le verifiche sulle due strutture e gli approfondimenti tecnici sulla sicurezza delle opere presenti lungo la SS87 Sannitica.