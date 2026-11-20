Gioco d'azzardo e ludopatia. c'è l'incontro con gli studenti Lunedì a Palazzo Paolo V

Formare le nuove generazioni all’uso consapevole del denaro e aiutarli a non cadere nelle trappole della dipendenza da gioco d’azzardo: è questo l’obiettivo dell’incontro sul tema “Educare alla Finanza Etica per avviare processi di adozione sociale delle vulnerabilità finanziarie” organizzato da Finetica Ets in collaborazione con Mettiamoci in Gioco, il Forum regionale delle Associazioni Familiari, il Forum delle Associazioni Sociosanitarie, il Centro Studi Livatino e la Pastorale Sociale della Conferenza Episcopale Campana, nell’ambito del Mese nazionale dell’Educazione Finanziaria (EduFin 2026). L’iniziativa si svolgerà presso la Sala Antico Teatro del Comune di Benevento e vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico "Giuseppe Alberti".

Arrivato alla 9ª edizione, il Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato nazionale per l’Educazione Finanziaria, ha come obiettivo soffermarsi sugli sviluppi della finanza digitale e sul modo in cui i consumatori interagiscono con i servizi finanziari online: dall'emergere dei Finfluencer, al crescente utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, all’aggressiva proposta di giochi d’azzardo che possono rendere difficile per tutti, ma soprattutto per i più giovani, individuare informazioni e proposte affidabili e sicure.

«Grazie al progetto realizzato in collaborazione con Finetica – spiega don Armando Zappolini, portavoce della campagna Mettiamoci in Gioco - saranno coinvolti circa mille studenti degli istituti superiori della Campania, che parteciperanno ad un percorso formativo finalizzato da un lato, ad educarli all’utilizzo consapevole del denaro e delle monete elettroniche, e dall’altro a farli stare in guardia dalle trappole delle proposte finanziarie veicolate su Internet. Il progetto, dunque, avrà un forte impatto soprattutto per prevenire che gli adolescenti corrano il rischio di essere risucchiati dai giochi d’azzardo proposti Online e dalle dipendenze da azzardo (GAP), due piaghe che si stanno diffondendo soprattutto tra i giovani e i giovanissimi».

Il presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Campania, Nino Di Maio, dichiara: «Questa iniziativa va perfettamente nella direzione indicataci dalla 50ª Settimana Sociale di Trieste, dove Finetica col Forum hanno partecipato quali buone pratiche riconosciute dalla CEI; nel portare l’Educazione finanziaria nelle Scuole e quindi l’esperienza del Microcredito sociale e della Finanza inclusiva, si vuole fronteggiare quello specifico e dilagante fenomeno usuraio, che sta colpendo migliaia di famiglie e di microimprese familiari, escluse da ogni possibilità di accedere a prestiti legali, anche per piccoli importi».

È un vero e proprio allarme sociale quello lanciato dal presidente del Forum delle Associazioni Sociosanitarie, Aldo Bova: «Da un recente studio dell’Istituto superiore di sanità, fatto su studenti tra i 14 e i 18 anni, emerge che gli adolescenti che giocano online al Sud e nelle Isole, sono cinque volte più che al Nord ed hanno il doppio di probabilità di diventare giocatori problematici e patologici, da dover assistere poi presso i SERD delle nostre Aziende sanitarie. La Campania, con circa 25 miliardi di giocato nel 2026, rimane la prima regione in Italia per numero di conti gioco online attivati tra giovanissimi ed anche quella con il più alto numero di pazienti in cura presso i Servizi pubblici per disturbi da gioco d’azzardo, con un crescendo notevole di minori. Le patologie legate all’azzardo hanno un impatto devastante e distruttivo sulle nostre comunità e sulle nostre famiglie; incrementano i debiti, favoriscono l’usura e le diverse forme di devianze giovanili».

Il programma dell’incontro prevede i saluti istituzionali di: Raffaela Moscarella, prefetto di Benevento; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Girolamo Pettrone, commissario Camera di Commercio Irpinia Sannio; monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento; don Giuseppe Autorino, direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Campana; Andrea Morniroli, Assessore alle Politiche sociali e Scuola della Regione Campania. Interverranno: Giuseppe Salierno, responsabile di Finetica Ets in provincia di Benevento; Denise Amerini, della campagna Mettiamoci in Gioco; Nino Di Maio, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Campania; Aldo Bova, presidente del Forum Sociosanitario; Valter Brunetti, referente del Centro Studi Livatino in Campania. L’incontro sarà moderato dal giornalista Billy Nuzzolillo.

Nell’ambito dell’EduFin 2026 sarà presentato il progetto di “Adozione sociale vittime usura e soggetti a rischio usura” finanziato a Finetica nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021/2027; «Le risorse comunitarie - dichiara Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets - opportunamente impiegate in progetti di educazione finanziaria, di adozione sociale ed in strumenti di assistenza e di microfinanza rivolti alle famiglie in condizione di sovraindebitamento e di vulnerabilità sociale ed economica, costituiscono un’opportunità unica da non disperdere, per aiutare concretamente nella nostra regione, migliaia di persone e di microimprese familiari cadute in difficoltà ed incalzate dai debiti. Il livello di esclusione dal Sistema finanziario legale ha assunto ormai dei numeri impressionanti: in Campania si contano più di un milione di persone escluse dalla possibilità di accedere ai servizi bancari ed al credito legale, finanche esclusi dalla possibilità di ottenere una semplice carta prepagata. Pertanto è quantomai urgente offrire dei servizi di assistenza finanziaria destinati al crescente numero di soggetti in difficoltà: famiglie svantaggiate, microimprese sovraindebitate, donne e giovani; che non riescono più a trovare un’adeguata attenzione da parte degli Istituti creditizi e rischiano di cadere vittime delle organizzazioni usuraie e criminali».