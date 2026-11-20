Bollino Blu: nessuna ispezione senza preavviso ASIA mette in guardia i cittadini

A tutela della cittadinanza, ASIA Benevento S.p.A. – Divisione Impianti Termici precisa che l'Azienda non ha in corso alcuna attività di ispezione domiciliare non preannunciata e che nessun proprio incaricato è autorizzato a presentarsi presso le abitazioni senza preventiva comunicazione agli utenti. Le verifiche sugli impianti termici, comprese quelle connesse alla campagna "Bollino Blu", sono effettuate esclusivamente previo avviso trasmesso dall'Azienda all'utente interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'accesso del personale ispettivo avviene, pertanto, solo a seguito di tale comunicazione. L'Azienda raccomanda di non consentire l'ingresso nella propria abitazione a persone che dichiarino di operare per conto di ASIA Benevento in assenza del suddetto preavviso e di richiedere sempre l'esibizione del tesserino di riconoscimento. ASIA Benevento ribadisce che il controllo periodico degli impianti termici costituisce un adempimento previsto dalla normativa vigente e uno strumento essenziale per la sicurezza delle persone e la tutela della qualità dell'aria, attività che l'Azienda svolge nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei cittadini.