A Castelpoto si inaugura la nuova scuola Martedì 24 novembre alle ore 16,15 il taglio del nastro

Martedì 24 novembre, alle ore 16,15, il Comune di Castelpoto e l'Istituto Comprensivo Statale «Padre Isaia Columbro» inaugurano il plesso scolastico di Piazza Garibaldi, restituito alla comunità completamente rinnovato al termine di un profondo intervento di riqualificazione.

Per Castelpoto la scuola non è soltanto un edificio. È il luogo in cui la comunità si riconosce e costruisce il proprio domani, il primo presidio di cittadinanza in un piccolo paese delle aree interne. Restituirle una sede sicura, efficiente e accogliente significa investire sul futuro dell'intero paese.

L'adeguamento sismico garantisce oggi il più alto livello di sicurezza per alunni, docenti e personale. L'efficientamento energetico riduce consumi e costi e migliora il comfort in ogni stagione. Aule, spazi comuni e impianti sono stati completamente rinnovati, con ambienti luminosi pensati per una didattica moderna.

Particolare attenzione è stata dedicata alla mensa. I locali cucina sono stati ampliati e dotati di nuove attrezzature, per garantire ogni giorno pasti preparati nella cucina interna e serviti appena pronti. Gli alimenti provengono spesso da produttori del territorio, a chilometro zero, a tutela della freschezza, della qualità e dell'economia locale. Una scelta che promuove una corretta educazione alimentare e risponde a un'esigenza molto sentita dalle famiglie.

Grazie al progetto di accoglienza e integrazione, la scuola è stata salvata dalla chiusura ed è diventata una scuola aperta al mondo, dove circa un alunno su quattro ha origini straniere e dove nuove famiglie hanno scelto di vivere.

Ora che gli spazi sono pronti, il compito è riempirli di idee, progetti e partecipazione», aggiunge l’Assessore alla Scuola del Comune di Castelpoto, Cosimina Caruso. “Continueremo a lavorare accanto ai docenti e alle famiglie perché questa scuola sia ogni giorno un luogo vivo, dove i bambini crescono nella curiosità e nella fiducia in sé stessi”

«La scuola è il cuore della nostra comunità», dichiara il Sindaco Vito Fusco. «Qui i bambini crescono insieme, le famiglie si incontrano, chi arriva da lontano trova casa. Abbiamo voluto curare ogni aspetto, dalla sicurezza dell'edificio alla qualità dei pasti. Una scuola che resta aperta, che accoglie e che cresce è la risposta più concreta allo spopolamento delle aree interne. Una scuola di qualità è il primo presidio per combattere le diseguaglianze e divari terrioriali. Questo traguardo appartiene a tutta Castelpoto.»

Alla cerimonia parteciperanno: Vito Fusco, Sindaco di Castelpoto, Rosaria Perrotta, Dirigente Scolastico dell'I.C. «Padre Isaia Columbro», Mons. Francesco Iampietro, Vicario generale e Moderatore di Curia, Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, Raffaela Moscarella, Prefetto di Benevento e Andrea Morniroli, Assessore regionale alla Scuola e alle Politiche sociali. Alunni, famiglie e cittadinanza sono invitati a condividere questa giornata di festa.