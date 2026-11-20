Pediatra ferito, sindaci Valle Caudina "Atto criminale di inaudita gravità" I primi cittadini: alzare subito il livello di attenzione e rafforzare i controlli sul territorio

I sindaci dell’Unione dei Comuni della Città Caudina esprimono la più ferma e dura condanna per il gravissimo episodio di violenza consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri ad Airola, dove un noto e stimato pediatra è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco all’interno del proprio studio professionale, mentre era impegnato nello svolgimento della sua attività lavorativa.

"Un fatto di una gravità inaudita, che lascia sgomenta e profondamente preoccupata l’intera comunità caudina. La vittima è un professionista conosciuto, apprezzato e stimato in tutta la Valle, da anni punto di riferimento per tante famiglie e per i piccoli pazienti ai quali dedica quotidianamente il proprio impegno professionale e umano.

Siamo di fronte a un episodio criminale di eccezionale violenza, che colpisce non soltanto una persona e la sua famiglia, ma ferisce profondamente il senso di sicurezza di un’intera comunità. Un atto tanto più inquietante perché si consuma in un contesto territoriale che non è abituato a simili manifestazioni di violenza e a una recrudescenza criminale di tale portata.

Proprio la straordinarietà e la gravità di quanto accaduto impongono una risposta immediata, forte e condivisa. I sindaci della Valle Caudina ritengono indispensabile innalzare da subito il livello di attenzione sul territorio e chiedono al Prefetto e a tutte le autorità competenti in materia di pubblica sicurezza un deciso rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione, attraverso una presenza più incisiva delle forze dell’ordine e un monitoraggio costante del territorio.

In questa direzione, chiedono interventi immediati affinché la situazione venga attentamente esaminata e possano essere individuate e attuate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire il ripetersi di episodi simili.

Al tempo stesso, rivolgono un appello alle forze dell’ordine impegnate nelle indagini e alla magistratura affinché venga profuso il massimo impegno investigativo per fare piena luce su quanto accaduto, individuare i responsabili di questo gravissimo atto criminale e assicurarli nel più breve tempo possibile alla giustizia.

La Valle Caudina non può e non vuole rassegnarsi alla violenza, né accettare che simili episodi possano diventare parte della quotidianità. Le istituzioni locali sono unite nel ribadire che la sicurezza dei cittadini, la legalità e la tutela della convivenza civile rappresentano priorità assolute e non negoziabili.

Ai familiari del medico, duramente colpiti da questa drammatica vicenda, e al professionista ferito rivolgiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà, con l’auspicio che possa superare al più presto questo terribile momento.

Di fronte a una violenza così brutale, le istituzioni devono fare quadrato. La Valle Caudina chiede risposte concrete, maggiore sicurezza e giustizia. Non è il momento delle sottovalutazioni, ma di un’azione ferma, tempestiva e determinata da parte di tutti gli organismi preposti".

