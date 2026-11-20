A Benevento il cardone e il torrone raccontano il Natale sannita Lunedì 23 il sesto appuntamento di “Praesentia. Gusto di Campania Divina” tra Arcos e De La Salle

Il Natale nel Sannio ha il sapore del cardone, protagonista delle tavole beneventane il 25 dicembre, e del torrone, una tradizione dolciaria che attraversa i secoli. Due simboli della cultura gastronomica locale, espressione di una storia fatta di rituali familiari, saperi artigianali e identità collettiva, saranno al centro del nuovo appuntamento di “Praesentia. Gusto di Campania Divina”, in programma lunedì 23 novembre a Benevento, tra il Museo Arcos e il Teatro La Salle.

Il progetto, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania, coordinato dalla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo e attuato dall’Agenzia Campania Turismo, prosegue il suo viaggio attraverso otto città campane per raccontare il patrimonio enogastronomico regionale come espressione di cultura, storia e tradizioni. Un percorso che mette in relazione produzioni d'eccellenza, patrimonio artistico e comunità locali, proponendo una visione del turismo capace di valorizzare le identità e generare nuove occasioni di conoscenza e incontro.

“Il cardone e il torrone. Il Natale beneventano” è il tema scelto per la giornata sannita, che intreccerà la memoria delle consuetudini gastronomiche delle feste con la storia millenaria della città, la cultura vitivinicola e le esperienze imprenditoriali e sociali che ne esprimono la vitalità contemporanea. Tra le testimonianze più rappresentative della tradizione dolciaria sannita figurano le Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, storica realtà nata nel 1908 dall'iniziativa di alcuni maestri torronai e rilanciata nel 1955 da Mario Rosa. Oggi l'azienda, ancora guidata dai discendenti della famiglia Rosa, custodisce una produzione artigianale che tramanda di generazione in generazione uno dei simboli più riconoscibili del Natale beneventano. A Benevento, città dei Sanniti, dei Romani e dei Longobardi, il patrimonio storico e quello gastronomico convivono con un immaginario unico, alimentato anche dalle leggendarie janare, le streghe che, secondo la tradizione, si riunivano intorno a un noce lungo il fiume Sabato. Una narrazione che ha contribuito a rendere celebre la città e che rivive anche nella storia del Liquore Strega, prodotto dalla famiglia Alberti fin dal 1860.

Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con la visita alla Sezione Egizia del Museo ARCOS, Museo Arte Contemporanea del Sannio. Alle 11.30, l’evento si sposterà al Teatro La Salle, all'interno dello storico Palazzo De Simone, dove si aprirà la sessione culturale. Sono previsti i saluti istituzionali di Francesco Morra, presidente di ANCI Campania, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, e Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento. Tra le realtà protagoniste della giornata sarà presente il Consorzio Sale della Terra, rete di economia civile nata a Benevento nel 2016, che attraverso agricoltura coesiva, artigianato inclusivo e ristorazione etica promuove opportunità di lavoro e percorsi di integrazione per persone in condizioni di fragilità. Uno spazio sarà inoltre dedicato al progetto regionale di candidatura UNESCO del Paesaggio vitivinicolo della Falanghina, attraverso la proiezione di un video che racconterà il valore culturale, paesaggistico e produttivo della viticoltura sannita. A introdurre il talk sarà Elisabetta Moro, antropologa, curatrice scientifica di Praesentia e docente delle Università Suor Orsola Benincasa e Federico II di Napoli. Seguirà la relazione “Viti e vite. Il Sannio terra di vini” di Angelita Gambuti, docente del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Enologiche. Al centro del suo intervento, la cultura vitivinicola del Sannio, il valore dei vitigni autoctoni e il rapporto tra ricerca scientifica, qualità del vino e identità delle produzioni campane.

Dalle ore 13.00 alle 15.00 il racconto proseguirà attraverso la cucina, con uno showcooking condotto da Francesca Barberini, giornalista e conduttrice di Gambero Rosso Channel, che vedrà protagonisti due interpreti della gastronomia sannita: Pasquale Ucci e Daniele Luongo.