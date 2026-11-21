Fondi CIPESS, oltre 4 milioni di euro per il Sannio Parisi (Lega): "Risultato importante, il Governo investe per i nostri territori"

Oltre 4 milioni di euro destinati al Sannio per il miglioramento delle infrastrutture e il rafforzamento delle aree produttive. È quanto emerge dalle graduatorie approvate dal Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito degli interventi finanziati attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

In particolare, sono stati ammessi al finanziamento 1.309.124,67 euro per il Comune di Apice e 2.747.563,36 euro per il Consorzio ASI di Benevento, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro a favore del territorio sannita.

A esprimere soddisfazione è Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Italia Federale, della provincia di Benevento.

"Si tratta di un risultato importante che conferma l’attenzione del Governo nazionale verso il Mezzogiorno e, in particolare, verso le aree interne della nostra provincia. Investire nelle infrastrutture, nella viabilità e nelle aree produttive significa creare condizioni concrete per sostenere le imprese, attrarre nuovi investimenti e generare opportunità di sviluppo e occupazione.

Questi finanziamenti dimostrano che, attraverso una programmazione seria e interventi mirati, è possibile offrire risposte concrete alle esigenze dei territori. Il Sannio ha grandi potenzialità, ma necessita di infrastrutture moderne e di strumenti capaci di rafforzarne la competitività.

Un apprezzamento particolare va al Governo e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, per l’attenzione riservata agli investimenti strategici nel Mezzogiorno.

Adesso è fondamentale che alle risorse assegnate seguano tempi rapidi di attuazione, affinché questi investimenti possano tradursi in opere e benefici tangibili per cittadini e imprese.

Come Lega continueremo a lavorare, in piena sinergia con i nostri rappresentanti istituzionali, affinché la provincia di Benevento abbia il ruolo e l’attenzione che merita nelle politiche di sviluppo nazionale. Il rilancio del Sannio passa attraverso investimenti, infrastrutture e opportunità concrete, non attraverso annunci. È su questa strada che intendiamo proseguire", conclude Parisi.