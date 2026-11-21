In Prefettura la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza Protagonisti gli studenti sanniti

Una mattinata intensa, partecipata ed emozionante per celebrare il 37° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata il 20 novembre 1989) e gli 80 anni dalla nascita dell'UNICEF (1946–2026).

Si è svolta ieri mattina, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Benevento, l'iniziativa "Costruiamo la Pace", promossa dal Comitato Provinciale UNICEF di Benevento per riaffermare il diritto alla pace e alla partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Dopo la proiezione di un video istituzionale UNICEF, ad aprire l'incontro sono stati i saluti del Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella, dell'assessore Carmen Coppola (in rappresentanza del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella), del Presidente della Provincia, dott. Nino Lombardi, di mons. Francesco Iampietro (in rappresentanza dell'Arcivescovo di Benevento, Mons. Michele Autuoro) e della Presidente del Comitato UNICEF di Benevento, prof.ssa Maria Buonaguro.

«Giornate come queste – ha dichiarato la Presidente Maria Buonaguro – sono un modo per far capire che i ragazzi vanno ascoltati e resi protagonisti del presente, non semplici spettatori del futuro. I loro diritti devono servire a noi adulti come bussola per costruire la pace, soprattutto in un momento storico in cui troppi minori nel mondo pagano il prezzo più alto dei conflitti. Non servono muri, né indifferenza: serve una rete solida tra istituzioni, scuole e famiglie, per fare in modo che ogni bambino e ogni adolescente, ovunque nasca, si senta accolto, protetto e mai escluso».

In piena attuazione dell'articolo 12 della Convenzione ONU, il cuore della manifestazione è stato interamente dedicato all'espressione diretta degli studenti, che si sono alternati con contributi creativi e riflessioni sul tema dell'accoglienza e del rifiuto di ogni guerra:

I.C. "G. B. B. Lucarelli" di Benevento, che ha emozionato la sala con l'esibizione del Coro delle Mani Bianche;

I.C. di San Giorgio La Molara (plesso della scuola primaria di Montefalcone di Val Fortore), con la proiezione di un contributo video;

I.C. "G. Pascoli" di Benevento, con letture dedicate al "Patto per la Pace";

Istituto "De La Salle" di Benevento, con esposizioni e riflessioni sul tema dei diritti;

Istituto "Le Streghe" di Benevento, che ha presentato un cartellone tematico accompagnato da un brano musicale;

Istituto "E. Fermi" di Montesarchio, con un approfondimento sul "Patto per la Pace";

Istituto "A. Moro" di Montesarchio, che ha affidato il proprio messaggio alla forza della poesia;

CPIA di Benevento, con le intense letture e testimonianze dirette portate da tre cittadini stranieri.

Presente anche la prof.ssa Emilia Tartaglia Polcini che, oltre a portare i saluti dei dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Ambito Territoriale per la provincia di Benevento, ha fatto dono ai presenti di un suo testo poetico sulla pace.

Uno dei momenti più solenni della cerimonia è stata la sottoscrizione ufficiale della pergamena del progetto "Piccoli Comuni, Grandi Diritti", promosso da UNICEF Italia in occasione dell'80° compleanno dell'organizzazione e rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. A firmare l'impegno – alla presenza del Prefetto Raffaela Moscarella e della Presidente Maria Buonaguro in qualità di testimoni – sono stati i Sindaci e i delegati dei nove Comuni sanniti che hanno aderito all'iniziativa: Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Puglianello, San Giorgio del Sannio, San Marco dei Cavoti e Sant'Angelo a Cupolo. Con la firma della pergamena, le amministrazioni locali si sono impegnate a rendere conto annualmente dei risultati raggiunti sul territorio su otto punti chiave: promuovere il diritto di partecipazione dei giovani, tutelare l'ambiente naturale e culturale, prevenire situazioni di svantaggio e pericolo, promuovere la salute fisica e mentale, contrastare ogni discriminazione, garantire pari opportunità ai minori migranti e vulnerabili, sostenere le famiglie contro la dispersione scolastica e combattere bullismo e devianze attraverso l'educazione ai diritti e all'affettività.

A chiudere la manifestazione è stato l'intervento musicale di una rappresentanza del Coro Azzurro UNICEF. Introducendo i brani, i giovani coristi hanno rivolto un pensiero ai bambini che nel mondo vivono sotto le bombe, ricordando come in un coro «nessuna voce prevarica sull'altra» e la pace si costruisca abbattendo i pregiudizi. Il coro ha eseguito due brani ricchi di significato: "Diamo al mondo una speranza" (canto originale composto all'interno dello stesso percorso educativo del coro sul tema del dialogo tra culture e religioni) ed "Ele", inno alla gioia di vivere e all'armonia tra i popoli.

L'impegno del Comitato UNICEF di Benevento è proseguito nella serata di ieri: grazie all'iniziativa congiunta di ANCI e UNICEF, ben 36 Comuni del Sannio, compreso il capoluogo Benevento, hanno illuminato di blu i propri monumenti simbolici per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dell'infanzia. Infine, la Presidente Buonaguro ha annunciato il prossimo appuntamento per l'11 dicembre, data esatta dell'80° anniversario della fondazione dell'UNICEF: una fiaccolata dalla Prefettura al Duomo di Benevento, per ribadire che i giovani «non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere».