Mastella: "Ignobile aggressione al dottore Parente, massima solidarietà" Le parole del sindaco dopo l'episodio di Airola

"Esprimo la mia solidarietà al dr Carmine Parente, colpito in modo ignobile mentre esercitava con dignità e bravura la sua professione medica".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo l'aggressione al pediatra avvenuta ad Airola.

"Ero amico del padre Tonino - prosegue il primo cittadino di Benevento -, ottimo medico ed assessore delle mie Giunte quando sono stato Sindaco di Ceppaloni. Alla famiglia la mia vicinanza. Mi auguro che le indagini avviate diano risultati immediati cosi da assicurare alla giustizia gli autori di questo gesto scellerato e vile".

