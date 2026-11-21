Serie B. La 12a giornata si apre con una grande sorpresa Hellas battuto in casa dal Cesena. Oggi e domani si replica, in attesa del turno di martedì

Marco Baroni chiede al suo Hellas di andare a ripetizione di concretezza. Sembrava che i gialloblù avessero capito il modo di giocare in B, invece ieri sera si sono incartati contro un Cesena che sembra fatto proprio per questa categoria. Gioco determinato, a tratti duro, e tanto pragmatismo: “Ci hanno dato una lezione”, ha detto l'allenatore fiorentino, che non riesce a far capire i punti cardini di questo campionato ai suoi giocatori che hanno un palmarès superiore alla media.

Insomma la 12a giornata si è aperta con una sorpresa, così come è di prassi per la B, ma non sanno ricavarci la giusta efficacia.

Oggi si replica. Cinque partite alla 15, una alle 17,15 e l'ultima alle 19,30. Le ultime due sfide (Avellino-Mantova e Arezzo Padova) sono in programma domani.

Alle 15 oggi iniziano le danze

Il pomeriggio di questo sabato si apre con una bella serie di incontri. Il Benevento sarà di scena a Marassi contro la Sampdoria: D'Angelo sta portando avanti il processo di trasformazione che la B richiede. I blucerchiati giocavano in punta di fioretto con il vecchio timoniere Corradi, ora possono persino sembrare più brutti, ma vincono. Ad Ascoli scende il Vicenza e Tomei ha messo in guardia tutti: “Non è una partita semplice”. E quale lo è in B...?

A Carrara sfida salvezza tra la squadra di Pagliuca e quella di Chiappella (appena 39 anni, il più giovane della B), al Braglia il Modena ospita la spigolosa Juve Stabia, una squadra di cui diffidare sempre. Ancora alle 15 si va a Bolzano con Sudtirol-Cremonese, con la squadra di Pecchia che vuole definitivamente svoltare per la zona alta.

Al Ceravolo una sfida dal sapore antico

Alle 17,15 c'è una sfida al calor bianco in un Ceravolo che si sta ancora agghindando: c'è il Palermo di Pippo Inzaghi, capolista incontrastata della B. Alle 19,30 chiude il derby toscano tra Empoli e Pisa. Occhio ai padroni di casa allenati da Matteo Andreoletti, che martedì saranno ospiti del Benevento al Vigorito.

Domani chiudono la serie di partite Avellino-Mantova alle 15 e Arezzo-Padova alle 17,15.

Grande concentrazione sulle partite del giorno, ma mente rivolta anche a martedì, quando si riscenderà di nuovo in campo senza avere neanche il tempo di preparare la nuova sfida.