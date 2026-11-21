Rinasce il Teatro San Marco: boom di presenze In centinaia per la riapertura della storica sala di via Traiano

Spettacolare rinascita per il Teatro San Marco di Benevento. Una serata da ricordare quella della riapertura della storica sala che ieri ha vissuto l’evento inaugurale. Il momento è stato caratterizzato da un vortice emotivo attraverso il quale il folto pubblico, in simbiosi con gli artisti ospiti, ha vissuto momenti indimenticabili. La mission degli organizzatori è, infatti, creare un luogo che va oltre l’intrattenimento, affinché un’opera teatrale abbia senso di esistere e convivere con il fascino dei luoghi che la custodiscono.

Dopo il taglio del nastro alla presenza di Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, il foyer completamente ristrutturato, ha accolto centinaia di cittadini che hanno potuto intrattenersi brindando e godendo del fascino del ridotto dai toni rossi e neri.

Dopo un breve rendez vous gastronomico, le nuove porte della platea si sono aperte lasciando passare le tante persone intervenute per l’occasione.

Ad attenderli il palco completamente ristrutturato, multifunzionale, moderno, flessibile con dotazioni tecniche d’avanguardia. Il teatro al momento è il più grande della Provincia di Benevento e tra i maggiori della Campania. Largo oltre 11 metri con 7 metri di profondità, il palco è racchiuso da un sipario rosso e gode di aree camerini con tutti i confort necessari.

È proprio sulle nuove tavole della scena che la serata ha celebrato lo spettacolo dal vivo. Lo show ha voluto rappresentare un inno alla forza del teatro, capace di unire le persone in un unico grande cuore pulsante. Sotto i riflettori hanno sfilato noti artisti dello spettacolo, condotti dal giornalista Andrea Morandi. La serata è partita con un video emozionale che ha raccontato l’evoluzione del teatro attraverso le immagini e l’affascinante voce dell’attore Maurizio Tomaciello.

Come un salotto il palcoscenico ha preso vita ospitando le straordinarie attrici Aurora Ruffino e Marina Rocco che si sono raccontate attraverso la loro vita professionale tra cinema, teatro e televisione.

È stato dato ampio spazio alla musica d’autore con Rodrigo D’Erasmo, violinista, membro degli “Afterhours” che insieme a Dellera, del trio psych-garage-prog "The Winstons" e musicista delle "Vibrazioni", hanno eseguito “Tim & Tom Theme” e “Anni luce da qui”, il nuovo singolo di DELLERA suonato in anteprima a Benevento. È poi salito sul palco Gianluca De Rubertis. Il cantautore ha regalato alla platea due brani dal fascino unico e toccante dal titolo “La violenza della luce” e “Solo una bocca”.

Tanta ironia, invece, per Massimiliano Carulli e Michele Guidotti, protagonisti del musical "Assassinio per Due", che dopo il tutto esaurito a Milano sono pronti ad andare in scena proprio a Benevento il 18 dicembre al San Marco con la regia di Eugenio Contenti. Ancora sorrisi con Alessandro Bolide, comico di “Made in Sud” che ha realizzato un monologo esilarante e intrigante.

A impreziosire la serata l’intervenuto di Gianni Donzelli, voce dello storico gruppo “Audio2”, che ha intonato alcune delle canzoni italiane più famose, scritte per artisti come Mina e Celentano. La sala ha cantato con l’artista intonando “Acqua e sale” e la colonna sonora del film “I laureati” di Leonardo Pieraccioni “Sono le 20”. Donzelli sarà in concerto a Benevento nella prossima primavera proprio al San Marco.

Presenti in platea anche Lucio Caputo e la sua orchestra in programma nella stagione del teatro l’11 dicembre con “Musica da Vedere” e Lorenzo Stabile degli Area Medina in concerto il 22 gennaio con lo Sciò Live dedicato a Pino Daniele.

Nel corso della serata si sono alternati sul palco per le istituzioni e partner del progetto, il sindaco Clemente Mastella; Angelo Moretti, presidente Fondazione di Comunità di Benevento; Maria Moreno, rettrice dell’Unisannio. Gli interventi si sono focalizzati sull’importanza del coinvolgimento della comunità nella crescita dei luoghi di cultura, sulla sensibilizzazione dei giovanissimi e sulla condivisione, dove accoglienza e partecipazione diventano motore accelerante di rinnovamento per il futuro.

Non sono mancati gli interventi dei curatori della rigenerazione urbana: Marco Dell’Era Direttore Artistico, Marketing e Comunicazione del Teatro San Marco; Alfredo Chiariotti ed Emilio Atorino, rispettivamente AD e Direttore Commerciale di Teama srl, insieme a Francesco Tuzio, Presidente di Accademia delle Opere Aps, che come principale partner ha seguito dall’inizio tutto il lavoro di rifacimento del teatro curando nei minimi particolari l’organizzazione del rinnovato luogo culturale.

Il finale in musica ha visto tutti i musicisti intonare “Across the Universe” dei Beatles. Subito dopo sono partite le immagini del film di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema Paradiso” con la musica di Ennio Morricone.