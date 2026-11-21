Strada comunale Spezzamadonna: lunedì l'inaugurazione La bretella in contrada Olivola è stata oggetto di un ampio lavoro di riqualificazione

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello rendono noto che è in agenda lunedì 23 novembre, alle ore 17,30, l'inaugurazione della strada comunale Spezzamadonna, in contrada Olivola.

"La bretella, oggetto di un ampio lavoro di riqualificazione da 1 milione 200mila euro, ha una importanza strategica poiché serve la zona industriale di contrada Olivola ed è direttamente collegata con la Benevento-Telese-Caianello.

L’intervento ha previsto la preliminare demolizione della pavimentazione stradale esistente, al fine di consentire il successivo ampliamento della piattaforma stradale e la realizzazione della nuova sezione trasversale, avente larghezza della carreggiata pari a 11,00 metri.

La nuova configurazione della sede stradale è stata realizzata prevalentemente con andamento trasversale a doppia falda, secondo la tipologia cosiddetta 'a schiena d’asino'.

E stato realizzato un nuovo sistema di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche.

L’intervento ha inoltre previsto la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata.

In continuità con i precedenti tratti stradali già oggetto di riqualificazione, è stato inoltre realizzato l’impianto di pubblica illuminazione, con moderna tecnologia led.

A completamento delle opere, è stata infine eseguita la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada".

