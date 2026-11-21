Gas e PUC: l'opposizione "progetti rispolverati solo in vista delle elezioni" L'affondo dei consiglieri comunali del Gruppo Consiliare Partito Democratico

"Ancora una volta assistiamo a un copione già visto e rivisto: a cinque anni di distanza, l’amministrazione comunale torna improvvisamente a occuparsi della questione del gas cittadino, convocando assemblee e riaprendo un dossier rimasto chiuso nei cassetti per l’intera consiliatura".

Così i Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare Partito Democratico all'attacco dell'amministrazione "È lo stesso identico metodo adottato per il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e per tante altre partite strategiche per il futuro di Benevento. Temi complessi, che richiederebbero programmazione costante, visione e ascolto quotidiano della città, finiscono puntualmente nel dimenticatoio per anni, salvo poi tornare d'attualità e diventare "prioritari" soltanto quando si avvicina la campagna elettorale.

La gestione del servizio di distribuzione del gas tocca direttamente le tasche dei cittadini, le tariffe, la qualità delle infrastrutture e la sicurezza della rete, così come il PUC disegna lo sviluppo urbanistico del territorio per i prossimi decenni. Questioni così decisive non possono e non devono essere ridotte a strumenti di propaganda o a passerelle pre-elettorali. I beneventani meritano risposte concrete, trasparenza sugli atti e continuità amministrativa, non annunci a orologeria a ridosso del voto.

Che dire poi delle contrade. Mastella prima ha promesso che sarebbero state centrali e poi le ha abbandonate. Strade ridotte a mulattiere, tutte le promesse sui servizi primari disattese, Imu pagata con valori da aree industriali su suoli di fatto agricoli. Il Sindaco aveva assicurato una svolta, dopo 10 anni i residenti delle contrade si sono dovuti invece accontentare dei numeri civici".