La Lav in Piazza per dire no alla caccia al lupo Domani raccolta firme lungo Corso Garibaldi a Benevento

LAV lancia la campagna “Viva il lupo” a sostegno dei lupi sempre più attaccati da questo Governo e in costante pericolo di vita. Il 21-22 novembre le sedi della LAV scenderanno in piazza in tutta Italia per raccogliere le firme dei cittadini che si vogliono unire all’appello dell’associazione per salvare la vita ai lupi. L'obiettivo della mobilitazione nazionale sono i Presidenti delle Regioni ai quali sarà richiesto di non attuare alcun piano di controllo dei lupi. Mentre nelle isole, dove i lupi non ci sono, i cittadini potranno sottoscrivere la richiesta al Governo di ripristinare il massimo livello di tutela dei lupi in tutto il Paese.

Dopo la riduzione della protezione dei lupi, voluta dal Parlamento Europeo e adottata con inusitata rapidità dal Governo italiano, ora le Regioni possono predisporre piani gestionali, come previsto dalla Direttiva Habitat per le specie ricomprese nell’allegato 5, dove è stata inserita la specie Canis lupus.

Secondo le indicazioni fornite da ISPRA, ogni Regione potrà consentire l’uccisione del 5% dei lupi stimati sul proprio territorio.

Si apre quindi una vera e propria stagione di sangue e morte per una specie che nel secolo scorso era stata perseguitata per gli stessi motivi che oggi hanno determinato la riduzione della sua tutela, ovvero le predazioni di animali allevati. Nonostante oggi, a differenza della prima metà del ‘900, esistano sistemi e strumenti di prevenzione incruenti che consentono di ridurre fortemente le predazioni quando non addirittura azzerarle. Ma gli allevatori, spesso con il silente sostegno delle stesse amministrazioni regionali, non vogliono semplicemente adottarli.

“Un approccio quindi del tutto ideologico che comporterà una vera e propria strage di lupi su tutto il territorio nazionale – commenta Massimo Vitturi, Responsabile Area Animali Selvatici della LAV – perché già ora gli allevatori, sostenuti dalle amministrazioni regionali, chiedono di aumentare la quota superando il limite del 5%”.

La Valle d’Aosta è la prima Regione ad avere già deliberato il proprio piano di gestione del lupo, mentre la Toscana ha da tempo organizzato specifici corsi indirizzati ai cacciatori che hanno l’ambizione di diventare killer dei lupi. Si sta quindi delineando all’orizzonte una vera e propria stagione di caccia al lupo, una lunga scia di sangue che attraverserà il nostro Paese per dare soddisfazione agli allevatori, dimenticando che direttive europee e disposizioni nazionali impongono agli stessi allevatori l’obbligo della protezione dalle predazioni degli animali da loro allevati.

Il 21 e 22 novembre, la LAV sarà presente nelle piazze di tutta Italia per raccogliere le firme dei cittadini a supporto di una petizione che sarà poi consegnata nelle mani dei Presidenti di Regione per chiedere di non attuare alcun piano di gestione dei lupi, dedicandosi invece all’attuazione delle misure di prevenzione incruente, indicate dalla scienza come l’unico sistema che consente di contenere, fino ad azzerare, gli eventi di predazione.

“La mobilitazione della LAV porterà nelle stanze della politica la voce dei milioni di cittadini che non vogliono arrendersi all’arroganza e allo sterminio delle armi dei cacciatori, chiedendo alle Regioni e al Governo di attivarsi per realizzare finalmente la convivenza pacifica tra i lupi e le attività umane che si realizzano sui loro territori" conclude Vitturi.